3 na patay sa miatras nga trailer truck sa Mandaue

Nakabsan usab sa iyang kinabuhi ang drayber sa motorsiklo nga naangol human naatrasan sa usa ka trailer truck nga giingong nawad-an og brake niadtong Abril 11, 2026, sa B. Suico Street, Barangay Tingub, Dakbayan sa Mandaue.
Ang biktima giila nga si Marvin Ocampo Dayuha, 38 anyos.
Si Dayuha namatay niadtong Dominggo sa alas 8:00 sa buntag, Abril 12, 2026, sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) diin siya gidala human sa trahedya.
Si Dayuha mao ang live-in partner ni Adeline Mediana, 34, kinsa nag-angkas kaniya sa motor sa dihang nahitabo ang insidente.
Kahinumdoman nga si Mediana ug ang laing backrider sa laing motor nga si Marilyn Cuambot, 37, taga Sityo Sunflower, Barangay Canduman gideklara na nga dead on arrival sa Eversley Childs Sanitarium and General Hospital sa Jagobiao human gi-rescue sa mga emergency personnel.
Samtang si Dayuha kinsa anaa sa kritikal nga kahimtang niadtong higayona, gisuwayan pa og salbar sa VSMMC apan nakabsan sa kinabuhi pagkasunod adlaw.
Tungod niini, mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Multiple Homicide and Damage to Property ang 36-anyos nga drayber sa trailer truck nga si Teodie Ycot, taga Purok 1, Barangay Consolacion, Lungsod sa Dalaguete.
Atol sa interbyu ni Ycot, niingon siya nga duna siyay nasugatan nga dump truck niadtong higayona hinungdan nga niminor siya apan pagtunob niya sa brake, wala na kini mo-function hinungdan nga niatras.
Nidugang siya nga gipaningkamutan niya nga mababag ang truck para dili na kini makaamong pa og daghang tawo.
Ang mga biktima nagsunod sa maong truck dihang naatrasan hinungdan sa ilang kamatayon.
Samtang ang drayber sa motor nga gisakyan ni Cuambot nga mao iyang bana ang anaa pa sa tambalanan.
Si Mediana ug Dayuha ang gihaya na karon gawas sa ilang balay sa Sityo Tondo, Barangay Tingub ug nabiyaan ang pito nila ka anak nga sa pagkakaron padayon nga nanawagan og tabang.
Hinuon, nipasalig ang kompanya sa truck nga mobayad sa nahimong danyos.
Nangayo sab og pasaylo ang drayber sa trak sa maong panghitabo sanglit wala niya kini gituyo. /