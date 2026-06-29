3 nadakpan sa drugas sa Balamban

Tulo ka mga gidudahang drug personality ang napusasan samtang usa ka 13-anyos nga babaye ang na-rescue sa kapulisan sa managlahing anti-illegal drug operation niadtong Sabado, Hunyo 27, 2026, sa Barangay Abucayan, Lungsod sa Balamban.
Unang nadakpan sa alas 5:17 sa buntag si Bryle Andie Dumdum Alegre, 26, ulitawo ug residente sa Sityo Upper Saksak sa maong barangay. Ang maong operasyon gipahigayon sa Drug Enforcement Unit sa Balamban Police Station.
Nakuha gikan ni Alegre ang 6.72 gramos nga shabu nga mobalor sa P45,696, .357 paltik revolver ug 3 ka bala niini.
Si Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, nibutyag nga si Alegre maoy responsable sa pagpayuhot ug ilegal nga drugas sa Barangay Abucayan.
Laing buy-bust operation ang gipahigayon sa maong barangay alas 11:30 sa buntag sa samang adlaw diin duha ka suspek ang nadakpan ug usa ka menor de edad ang na-rescue.
Giila ang target nga si Mark Kent Cedon, 22, ulitawo ug nalakip sa drug watch list.
Nadakpan sab iyang kakunsabo nga si Ariel Obejero, 22, taga Barangay Buanoy, Lungsod sa Asturias.
Samtang gi-rescue sa kapulisan ang kauban niining menor de edad nga si Joy (dili tinuod nga ngalan), 13 anyos, residente sa Barangay Pondol, Balamban.
Nakuha gikan sa mga suspek ang 2.95 gramos nga shabu nga gibanabanang mobalor og P20,000. / GPL