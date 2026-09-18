3 nadakpan sa managlahing buy-bust

Tulo ka gidudahang drug pusher ang nasikop sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Naga City ug Danao City niadtong Huwebes, Septiyembre 17, 2026.
Nasikop sa mga sakop sa Naga City Police Station Drug Enforcement Unit (CDEU) si Ricky Sayson Malon, 50, minyo, taga Brgy. Greenhills, Lungsod sa San Fernando atol sa operasyon sa Brgy.Langtad, Dakbayan sa Naga, alas 9:02 sa gabii.
Narekober gikan kaniya ang usa ka gramo sa shabu nga gibanabanaang nagkantidad og P6,800.
Samtang, duha sab ka drug pusher ang naposasan sa Dakbayan sa Danao. Unang nadakpan si Jose Quimod, 48, minyo, taga Brgy. Manlayag, Danao City, sa Sityo Patag sa maong barangay, alas 3:28 sa hapon, diin nakuhaan og P3,808 nga kantidad sa drugas.
Sunod sab nga nasikop si Jay Chris Lecias Beduya, 43, ulitawo, taga Barangay Poblacion, Danao City sa Sityo Cogon, Barangay Guinsay alas 5:25 sa hapon, uban ang P3,196 nga kantidad sa ilegal nga drugas. / GPL