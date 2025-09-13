3 nadakpan sa pagronda sa Drug den sa Tagbilaran

Malampuson nga nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 - Bohol Provincial Office ang usa ka drug den nga nahimutang sa Purok 4, Barangay Manga, Siyudad sa Tagbilaran, Bohol ala 1:16 sa hapon, Biyernes, Septiyembre 12, 2025.
Sa buy-bust ug pag-dismantle sa drug den niresulta kini sa pagkasikop sa tulo ka mga tawo apil ang nagpadagan sa balay-suyopanan.
Ang target sa operation giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Arnold, 43, nga residente ra usab sa maong lugar nga maoy drug den maintainer.
Lakip sa nadakpan silang alyas Alvin, 30, construction worker ug alyas Jimmy, 45, mananagat nga taga Barangay Manga.
Nakuha gikan kanila ang 9 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 10 gramos nga mobalor sa P68,000 lakip na ang buy-bust money ug drug paraphernalia.
Ang mga barangay official kanunay nga makadawat og impormasyon labot sa maong drug den nga naglihok.
Human makuha ang tanang impormasyon gilusad dayon ang buy-bust sa PDEA 7 uban sa Tagbilaran City Police Station nga niresulta sa ilang pagkasikop.
Kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa mga suspek. / AYB