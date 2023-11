3 nga ‘nanghasi’ ikiha sa Dumanjug police

Giandam na sa Dumanjug Police Station ang mga dokumento aron mopasakaan og kaso ang tulo ka mga lalaki nga naklaro sa video nga gi upload sa social media nga nanion og armas ug wala pa matagbaw namatid pa sa usa ka tawo nga naa sa kilid sa karsada sa Barangay Tapon, lungsod sa Dumanjug, Sugbo.

Matod ni Police Major Nolan Tagsip, information officer sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nga sa upat nga naklaro sa video, tulo lang niini ang nailhan na.

Ang usa sa tulo nidaug pagka konsehal atol sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ug kanhi opisyal sa barangay.

Dugang ni Tagsip nga ang mga biktima ningkuha og kaugalingon nga abogado sanglit sila na mismo ang mosang-at og reklamo batok sa tulo ka mga suspek.

“Ang complainant opted, Sir, nga mokuha og private lawyer. So, nikuha sila’g private lawyer. However we are now in the process of completing the documents, so as soon as ma complete na sa ilang lawyer ang affidavit of complaint, affidavit sa witness, they will endorse it to the Dumanjug Police Station,” matod ni Tasgsip.

Mag atubang og mga kaso’ng physical injury, grave threat ug kalapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms ug kalapasan sa Comelec gun ban.

Nipasabot si Tagsip nga bisan wala nila makuha ang armas apan ila gihapon nga iapil ang illegal possession of firearms sanglit makita man sa video.

“Bisan wala nato makuha ang baril, may possibility nga ma include and RA 10591,” dugang ni Tagsip.

Samtang giduso na nila ngadto sa Commission on Elections (Comelec) ang ilang pangutana kon mamahimo ba nga mapasakaan og kasong administratiba ang usa sa mga suspek human nidaug isip konsehal sa Barangay Tapon sa BSKE.