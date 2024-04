3 OFW patay sa pagbaha sa UAE

Ang Overseas Workers Welfare Administration (Owwa) niingon sa Biyernes, Abril 19, 2024, nga ilang gitrabaho ang pagpauli sa mga lawas sa tulo ka overseas Filipino workers (OFWs) nga namatay atol sa grabeng pagbaha nga miigo sa United Arab Emirates (UAE).

Sa usa ka pamahayag, ang Owwa niingon nga ang ilang buhatan sa Dubai nakig-alayon sa ilang mga kauban sa UAE alang sa pagpauli sa mga lawas sa tulo ka mga Filipino.

“Owwa Dubai is continuously in coordination with the UAE government for the processing of the repatriation of the remains of our late countrymen as soon as possible,” sumala sa pamahayag sa Owwa.

Matod usab sa ahensya nga padayon ang komunikasyon sa pamilya sa tulo ka OFWs.

“Our Owwa Regional Welfare Offices are in contact with the families of the victims to ensure them of the provision of all the necessary assistance and support,” dason sa pamahayag.

Niadtong Huwebes sa gabii, Abril 18, gi-report sa Department of Migrant Workers (DMW) ang pagkamatay sa tulo ka mga OFW sa UAE.

Sumala sa DMW, ang duha ka mga babaye nangamatay tungod sa pagkapuot sulod sa ilang sakyanan atol sa pagbaha, samtang ang lalaki nga biktima namatay tungod sa dagkong mga samad nga naangkon sa dihang ang iyang sakyanan nahulog sa sinkhole taliwa sa baha.

Sa Lunes, Abril 15, ang UAE naigo sa labing grabeng mga pag-ulan sa nakalabay nga 75 ka tuig, nga niresulta sa daghang pagbaha.

Ang Owwa padayon nga maghatag sa ayuda sa mga apektado nga Filipino community sa UAE.

“We are currently doing relief operations for our OFWs in Abu Dhabi and Dubai that were severely affected by the flooding,” kini nagkanayon. / HDT / SunStar Philippines