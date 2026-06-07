3 OFWs naangol sa drone attack sa Kuwait International Airport

Nalakip ang tulo ka overseas Filipino workers (OFWs) sa Kuwait sa mga nangaangol human sa usa ka drone strike sa Kuwait International Airport niadtong Hunyo 3, 2026.
Sumala ni Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac, duha sa mga biktima ang gipaubos sa pagpatambal tungod sa nasuyop nga aso (smoke inhalation) samtang ang usa nakaangkon og pipila ka mga tahi sa kamot ug sa ulo.
“All three have been visited by our Migrant Workers Office and the Owwa. One of them was hospitalized but has been released, and two received outpatient treatments and were also released from the hospital and are recovering,” matod ni Cacdac.
Gibutyag ni Cacdac nga gihikay na karon ang dinalian nga pagpauli (repatriation) sa apektadong mga OFW. Matod niya, ang usa kanila adunay gamay pa nga anak.
Ang ahensya nagdasig sa mga Pilipino sa Kuwait sa paghimo sa tanang gikinahanglang pag-amping ug sa dili paggawas sa ilang tagsatagsa ka mga pinuy-anan gawas lang kon kini importante ug dinalian gyud nga buhaton.
Ang pagpangataki grabeng nakaguba sa main passenger terminal sa tugpahanan, nga nagbilin og labing minos usa ka patay ug 63 ka mga nangaangol, sumala sa mga awtoridad sa Kuwait.
Ang maong pagpangataki gipasangil sa Kuwait ngadto sa Iran, nagtimaan sa usa sa labing seryuso nga pagsaka sa tensyon sa Gulf sukad nakab-ot ang ceasefire niadtong Abril tali sa Iran ug sa Estados Unidos.
Sumala sa Estados Unidos ug sa mga taho sa rehiyon, ang drone strike nahitabo human ang mga puwersa sa US nagpahigayon og operasyon militar batok sa mga target sa Iran duol sa Qeshm Island. Gitataw sa Iran nga ang ilang gihimo usa ka pagbalos sa maong mga pagpangataki ug nialegar nga ang ilang target mao ang mga kagamitang militar sa US sa Gulf.
Bisan pa man niini, gipanghimakak sa Iran ang responsibilidad sa pagpangataki, ug nipasangil nga ang mga interceptor missile sa US nasayop sa ilang target ug maoy hinungdan sa maong hitabo. /TPM/SunStar Philippines