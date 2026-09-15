3 patay, 23 angol atol sa eleksyon sa Barmm

Gibutyag sa Philippine National Police (PNP) nga malinawon sa kinatibuk-an ang pagpahigayon sa labing unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm) bisan pa man sa pipila ka mga insidente sa kagubot nga natala niadtong Septiyembre 13 ug 14, 2026.
Natala sa PNP ang 14 ka insidente sa kagubot, diin tulo ka sibilyan ang namatay ug 23 ka tawo ang naangol—lakip na ang tulo ka polis—atol sa eleksyon.
Sa Cotabato City, duha ka insidente sa pagpamusil ang natala nga niresulta sa tulo ka kamatayon ug 18 ka tawo nga naangol.
Duha sab ka insidente sa pagpabuto ang nahitabo sa Cotabato City, partikular na sa Kalangan ug Poblacion 7.
Ang lalaki nga nagdala sa eksplosibo mao lamang ang biktima sa insidente sa Kalangan.
Matod sa PNP, usa ka insidente sa pagpamusil ug usa ka kaso sa tuyo nga pagpangdaot sa propyedad (malicious mischief) ang natala sab sa Cotabato City.
Ang ubang mga insidente natala sa Basilan, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, SGA Barmm, ug Maguindanao del Norte, apan walay natala nga namatay.
Gibutyag sa PNP nga 38 ka armas ug eksplosibo ang nakompiska sa rehiyon atol sa 24 ka operasyon nga niresulta sab sa pagkasikop sa 29 ka tawo taliwala sa pagpatuman sa gun ban nga nagsugod niadtong Hulyo 16.
Atol sa usa ka press conference niadtong Martes, Septiyembre 15, 2026, nagkanayon ang tigpamaba sa PNP nga si Colonel Allen Rae Co nga walay laing dagkong insidente nga natala o gitaho.
“Overall, the election was generally peaceful and orderly despite some isolated incidents,” matod niya. / TPM