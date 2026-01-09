3 patay, 35 missing sa landslide sa basura

Nisaka na ngadto sa tulo ang gidaghanon sa nangamatay sa nahitabong landslide sa Binaliw landfill, sumala ni Cebu City Councilor Dave Tumulak niadtong Biyernes, Enero 9, 2026.
Base sa labing ulahing validation, si Tumulak niingon nga labing minos 12 ka indibidwal ang nangaangol ug pabilin nga gitambalan, samtang 35 pa ang padayong gipangita o missing.
Sa mga nangaangol, pito ang gidala sa VisayasMed Hospital ug lima ang gidala sa North General Hospital.
Nagpadayon ang search and rescue operations samtang gihingusgan sa mga awtoridad ang paningkamot nga makit-an ang mga na-missing nga trabahante.
Ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel George Ylanan personal nga nisusi sa dapit uban sa iyang mga sakop sa Talamban Police Station 8 kinsa iyang gitahasan sa paghatag og seguridad sa lugar ug sa pagkontrol sa mga tawo nga dili makabalda sa gipahigayon nga search ang rescue operations.
Samtang ang Police Regional Office (PRO) 7 nagpadala na og mga personnel aron motabang sa search, rescue and retrieval operation sa lugar nga gipanag-iya sa Prime Waste Solution.
Nakig-alayon na si PRO 7 Director Police Brigadier General Redrico Maranan sa Bureau of Fire Protection, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Emergency Medical Services ug ubang volunteer groups aron maseguro nga hapsay ang rescue operations.
“Our search and rescue teams are fully mobilized and working alongside our partner agencies. We will continue these operations relentlessly until all missing persons are located and accounted for. The safety of our responders and the recovery of every victim remain our utmost priorities,” matod ni Maranan.
Gipahibalo sab sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga andam na silang mopadala og dugang pwersa aron motabang sa search and rescue operations.
Matod ni PDRRMO head Dennis Pastor nga mo-deploy sila og tulo ka teams sa search and rescue isip relibo sa mga responder nga nauna na sa dapit.
Tumong niini nga mahatagan og pahuway ang mga karaan nga teams.
“I talked with konsehal Dave Tumulak about that nga we will be relieving them kay kapoy baya, we cannot stand on that for three days...we will deploy them right now,” matod ni Pastor.
Ang pagtabang sa probinsiya subay sa kamanduan ni Governor Pamela Baricuatro.
Nakig-alayon na ang PDRRMO ngadto ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ug sa CDRRMO alang sa hapsay nga koordinasyon sa operasyon. / CAV, EHP, ANV, AYB