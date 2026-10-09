3 patay sa landslide sa Pulangbato

Tulo sa upat ka miyembro sa pamilya ang nakalas human natabunan ang ilang panimalay sa landslide atol sa kusog nga uwan sa Sityo Riverside, Barangay Pulangbato, bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo sa Biyernes, Oktubre 9, 2026.
Nahitabo ang pagdahili sa yuta mga alas 12 sa udto diin giingong naniudto ang mga biktima.
Human nakadawat sa taho ang mga awtoridad, dali sila nga nipahigayon og search and rescue operation sa maong dapit.
Unang nakuha mao ang 5-anyos nga bata nga si Xian Kyrie Caballero mga ala 1:45 sa hapon kinsa gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan.
Pagka alas 2:26 sa hapon, nakuha ang iyaan ni Caballero nga si Julie Pearl Andamon, 38-anyos ug padayon pa nga nagpaalim sa tambalanan.
Dihang nakabantay ang mga rescuer nga delikado na ang dapit kay padayon ang paghunlak sa yuta, gihunong usa nila kadali ang operation aron sabotan kon unsay angay nga buhaton.
Mga alas 4:24, nigahi ug wa nay kinabuhi nga nakuha si Kayden Avery Adamon, 5-anyos nga anak ni Julie Pearl.
Katapusang nakuha mao ang 60-anyos nga inahan ni Julie Pearl nga si Judith Bonghanoy nga nakalas sab.
Si Rio Tatoy, kabanay sa mga biktima, nisaysay sa Superbalita Cebu nga nag-usa sa usa ka balay ang mga biktima kay nagdungan sila og paniudto.
Giingong nakadagan pa sila pagdahili sa yuta apan naabtan gihapon og natabunan.
Sa inisyal nga assessment sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), moabot sa 29 ka mga balay ang apektado diin duha niini ang natabunan ug ang 27 gipugos sa pagpabakwit ang mga molupyo tungod kay delikado na ang dapit.
Moabot sa 35 ka pamilya nga gilangkuban sa 137 ka mga indibidwal ang apektado sa maong panghitabo. / JDG