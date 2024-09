3-pt. king Lassiter napiling POW

Napili nga labing bag-ong Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Player of the Week awardee si San Miguel Beermen forward Marcio Lassiter.

Ang pasidungog nagsilbeng lamas sa di malimtang nahimo ni Lassiter dihang nabuak niya ang rekord sa labing daghang napasulod nga three-point shots sa kasaysayan sa PBA.

Nahitabo kini atol sa dakong kadaugan sa Beermen batok sa Brgy. Ginebra Gin kings, 131-82, niadtong Dominggo, Septiyembre 15, 2024, sa PBA Governors’ Cup.

Ning maong duwa, nagpaulbo og unom ka three-point shots si Lassiter nga nagpaburot sa iyang napupo nga three-point shots sa kinatibuk-an ngadto sa 1,254.

Gibuak niini ang kanhi rekord ni legendary Jimmy Alapag nga 1,250 ka three-pointers.

Sa niaging semana, si Lassiter nag-average og 17 puntos ug nakatali kini og 15-of-27 three-point shooting sulod sa tulo ka mga duwa.

“Thankful for coach Jorge (Gallent) for trusting in me and I knew I had to back it up and just keep putting the hardwork in,” matod ni Lassiter nga napatik sa www.pba.ph. / ESL