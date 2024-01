3-pt. shot ni Lillard mipayukbo sa Kings

Nagpaulbo og three-point bomb si Damian Lillard atol sa final buzzer aron agakon ang hosts Milwaukee Bucks sa overtime nga kadaugan batok sa Sacramento Kings, 143-142, ning Lunes, Enero 15, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Nag-ung-ong na unta sa ganghaan sa kadaugan ang Kings dihang nakalabaw sila og upat ka mga puntos sa hinapos nga bahin sa overtime.

Nakapasulod og three-point shot ang sentro sa Bucks nga si Brook Lopez aron pahakan ang labaw sa Kings, 141-140, sa nahabiling 11.5 ka mga segundos.

Sa return play, nakapasulod og usa sa iyang duha ka freethrows si De’Aaron Fox aron inaton og gamay ang labaw sa Kings, 142-140.

Human niini, nadawat ni Lo­pez ang bola gikan sa inbound pass ni Lillard unya gibalik ni Lopez pagpasa ang bola ngadto ni Lillard, kinsa ni-dribble da­yon niadtong mga gutloa gikan sa halfcourt aron itira ang nakapadaog nga tres.

Gipasabot ni Lillard nga sa ilang set play, si Giannis Antetokounmpo unta ang angay modawat sa iyang inbound pass ug dili si Lopez.

“Two guys ran to Giannis and as soon as I looked up Brook was already running toward me and I knew that was what the play was going to get to eventually,” pasabot ni Lillard.

Gipangulohan ni Lillard ang kadaugan pinaagi sa iyang 29 puntos, nidugang og 27 puntos si Antetokounmpo, niamot og 23 puntos si Malik Beasley, nihatag og 22 puntos si Bobby Portis samtang niamot 17 puntos si Lopez.

Ang Kings gipangulohan ni Fox pinaagi sa iyang 32 puntos samtang nitampo og Domantas Sabonis pinaagi sa iyang triple-double nga 21 puntos, 15 assists ug 13 rebounds.