3 sikop sa buy-bust sa Minglanilla

Tulo ka tawo ang nangadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, uban sa Minglanilla Police Station sa Septiyembre 5-6, 2025.
Ang labing uwahi nahitabo ala 1:45 sa kaadlawon, Sabado, Septiyembre 6, 2025 sa Sitio Buat, Barangay Tulay, Lungsod sa Minglanilla.
Ang nasikop giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Mark, 37, part time dance instructor nga nagpuyo sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang tulo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 10.05 gramos nga dunay estimated average market value nga P68,340.
Samtang napusasan usab ang usa ka construction worker ug usa ka habal-habal driver sa buy-bust alas 7:07 sa gabii, Biyernes, Septiyembre 5, 2025 sa Sitio Nazareth, Barangay Tungkop, Lungsod sa Minglanilla.
Ang duha nga nadakpan mao silang alyas Blabla, 42, construction worker nga taga Tungkop ug alyas Roel, 50, habal-habal driver nga taga Barangay Tulay sa maong lungsod.
Nakuha gikan kanila ang duha ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 5.05 gramos nga mobalor sa P34,340, buy-bust money ug usa ka cellphone nga maoy gigamit sa illegal drug transaction.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nila nga gipaubos sa monitoring ug case build-up ang maong mga suspetsado human nila madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan.
Si alyas Mark giingong makabaligya og 15 gramos nga shabu matag semana samtang silang Blabla ug Roel makabaligya usab og 10 gramos matag semana.
Silang Roel ug Mark nabilanggo na kanhi tungod sa pagkalambigit sa illegal nga drugas ug pulos nakagawas tungod sa plea bargain. / AYB