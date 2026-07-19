3 sikop sa checkpoint sa Carcar; mga armas, shabu nasakmit

Tulo ka mga lalaki ang nadakpan sa checkpoint sa kapulisan diin narekober gikan kanila ang usa ka sub-machine gun, laing armas, ug 77 ka pakete sa gituohang shabu sa Sitio Kapatagan, Barangay Perrelos, dakbayan sa Carcar, alas 4:50 sa hapon niadtong Sabado, Hulyo 18, 2026.
Ang mga suspek giila nga silang Henry Cabungcal Racoma, 30; Jerime Reponoya Casuejo, 38; ug Jannel Cui, 26, nga pulos mga residente sa Dakbayan sa Carcar.
Sumala sa Carcar City Police Station, nagpahigayon sila og checkpoint sa maong dapit sa dihang ilang nabantayan nga ang drayber sa motorsiklo nga ilang gipara nga si Racoma nagkurog.
Tungod niini, nagduda ang mga awtoridad ug gipangutana ang dala niining bag.
Sa pag-abli sa mga polis sa bag sa nagkurog nga drayber, didto nadiskobrehan ang usa ka Intratec Miami FL Model TEC-KG9 (9mm sub-machine gun) nga adunay tulo ka magazine ug 23 ka bala, uban sa 77 ka pakete sa gituohang shabu ug usa ka cellphone.
Samtang sa pagrekisa sa duha ka angkas nga silang Casuejo ug Cui, narekober usab gikan kanila ang usa ka kalibre .22 Black Widow revolver nga adunay tulo ka bala ug dugang mga pakete sa gidiling droga.
Giangkon sa mga suspek nga gikan sila sa silingang lungsod sa San Fernando aron kuhaon ang bag nga adunay sulod nga armas ug shabu aron ibaligya sa Carcar, samtang ang armas magsilbi unta nilang depensa sa kaugalingon.
Apan, wala motug-an ang tulo kon kinsa ang tinubdan sa maong kontrabando. Matod nila, gibilin lang ang motorsiklo sa atbang sa simbahan sa San Fernando ug sa ilang pagbalik, anaa na sa maong dapit ang bag nga puno sa droga ug armas.
Sigun sa imbestigador sa Carcar City Police Station, dugay nang nalakip si Racoma sa ilang watchlist isip usa ka drug personality ug gipanid-an na sulod sa pipila ka semana, apan naatlan lang kini sa checkpoint.
Gawas sa mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act) ug Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act), ipaubos usab sa ballistic examination ang mga nasakmit nga armas aron masuta kon gigamit ba kini sa nangaging mga serye sa pagpamusil sa siyudad. / AYB