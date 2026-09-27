3 sikop sa managlahing buy-bust sa Sugbo

Tulo ka mga gidudahang drug pusher ang nasikop sa managlahing buy-bust operation nga gilusad sa kapulisan niadtong Biyernes, Septiyembre 25, 2026.
Unang nadakpan ang usa ka 23-anyos nga lalaki alas 12:50 sa udto sa Barangay Sangi, Dakbayan sa Toledo. Giila ang suspek nga si alias “Jim-Jim”, ulitawo, ug residente sa Sityo Mangga sa maong barangay.
Narekober gikan sa iyang posisyon ang gibana-banang 5.84 gramos sa gidudahang shabu nga mobalor og P39,712. Kasamtangan siyang gitanggong sa Toledo Police Station.
Samtang, laing duha ka suspek ang nadakpan usab sa buy-bust operation alas 11:30 sa gabii sa mao gihapon nga adlaw sa Sitio Tuburan, Barangay Jubay, Lungsod sa Liloan.
Giila ang mga nadakpan nga si alias “Donald”, minyo ug residente sa maong dapit, uban sa iyang kakunsabo nga si alias “Pepe”, 28, ulitawo, ug construction worker nga taga Sityo Cogon, Poblacion sa maong lungsod.
Nakuha gikan kanila ang gibana-banang 2.3 gramos sa gidudahang shabu nga balor og P15,640.
Gihikay na ang tukmang kaso batok kanila samtang gibalhog sila sa Liloan Police Station. / GPL