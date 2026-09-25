3 sikop sa pagpangawat og aircon, speaker sa Inayawan

Kay natintal kay walay tawo ang balay, tulo ka lalaki ang nagkasinabot ug pugsanon nga nisulod aron mangawat og aircon ug Bluetooth speaker mga alas 2:30 sa kadlawon, Huwebes, Septiyembre 24, 2026, sa Villa Caimito, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang gitumbok nga mga suspek mao sila si alyas Arneil, 35 anyos, e-bike driver ug giingong spotter; ang iyang igsuon nga si alyas Archie, 24 anyos; ug si alyas Anthony, 32 anyos, e-bike driver sab nga pulos nagpuyo sa nahisgutang dapit.
Sumala sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nasikop ang mga suspek mga alas 11:40 sa gabii, pipila ka oras human nila nadawat ang reklamo mga alas 10:50 sa gabii.
Personal nga nidangop sa estasyon ang 48-anyos nga biktima nga si alyas Ella, uban sa iyang silingan ug saksi nga si Dave.
Matod sa ilang pagsaysay, gilungkab sa mga suspek ang luyo nga bahin sa balay aron makasulod.
Nasayran nga wala na magpuyo si Ella sa maong balay ug mobisita lang siya kausa matag semana. Nakuha sa mga kawatan ang usa ka split-type aircon nga gibanabanaang nagkantidad og P18,000 ug usa ka Bluetooth speaker nga nagkantidad og P28,000.
Human makuha sa kapulisan ang tanang impormasyon, gipahigayon dayon nila ang hot pursuit operation nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka suspek.
Usa sa mga suspek nga si Archie nitug-an sa interbyu nga siya ang unang nisulod sa balay.
“Akong gisulod, diri ko agi sa may aircon. Giuna nakog guba ang aircon unya didto ko niagi, dayon giabrihan nako ang pultahan para makasulod si Anthony,” matod ni Archie.
Nangatarungan sab siya nga nabuhat niya ang pagpangawat aron lukaton ang iyang selpon nga naprenda. Samtang ang kauban niini niangkon nga ang iyang bahin iya nang gipadala sa iyang anak sa probinsiya. Samtang si Arneil nidepensa nga naangin lang siya kay iyang e-bike ang gigamit sa paghimo sa krimen.
Niangkon ang mga suspek nga naprenda nila ang Bluetooth speaker og P3,500, samtang ang aircon nga ilang gibungkag ug gipatimbang nahalin lang og P1,500.
Gibalhog na sa Inayawan Police Station ang mga suspek ug gikatakdang pasakaan og kasong Robbery in an Inhabited House. / JDG, ABC