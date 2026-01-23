3 sikop sa ronda sa drug den sa Barangay Ermita

Usa ka drug den nga nahimutang sa Sityo Panagdait, Barangay Ermita, Siyudad sa Sugbo ang gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Regional Special Enforcement Team uban sa Carbon Police Station alas 4:10 sa hapon, Huwebes, Enero 22, 2026.
Niila si PDEA 7 Director Joel Plaza sa dinakpan nga maoy nagpadagan sa drug den nga si alyas Jun-Jun, 31, kargador, nga nagpuyo sa maong lugar.
Lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naatlan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alyas Roger, 38, guwardiya, taga Pardo ug alyas Ceejay, 34, waiter, taga Tisa.
Nasakmit sa mga operatiba ang 11 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 11 gramos nga dunay estimated average market value nga P74,800, buy-bust money ug drug paraphernalia.
Ang maong mga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang ang mga suspek gibalhog na sa PDEA 7 custodial facility.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nila gipaubos sa case buildup ang maong drug den human sila nakadawat og impormasyon gikan sa confidential informant.
Giingong makabaligya si Jun-Jun og 30 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer.
Si alyas Jun-Jun nadakpan na sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas niadtong 2014 apan nakagawas ubos sa probation. / AYB