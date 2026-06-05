3 sikop sa ronda sa drug den sa Bohol

Tulo ka tawo ang nangadakpan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, Baclayon Municipal Police Station ug Bohol Maritime Police atol sa gilusad nga buy-bust sa usa ka drug den alas 6:37 sa gabii, Huwebes, Hunyo 4, 2026, sa Barangay Taguihon, Lungsod sa Baclayon, Probinsiya sa Bohol.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa dinakpan nga si alyas Justine, 25, nga maoy nagpadagan sa drug den.
Lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naatlan sa sulod sa drug den nga naghingos sa gidudahang shabu nga silang alyas Michael, 45, usa ka furniture sales agent; ug alyas Ryan, 27, pulos taga Baclayon.
Nasakmit sa mga operatiba ang 11 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay estimated average market value nga P102,000, buy-bust money ug mga drug paraphernalia.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na ngadto sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa chemical analysis, samtang ang suspek temporaryong gikustodiya sa Baclayon Municipal Police Station.
Matod ni Leia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup si Justine human sila nakadawat og kasayuran mahitungod sa iyang ilegal nga kalihukan.
Giingong makabaligya si Justine og 25 gramos nga shabu matag semana. Giila siya nga bag-ong drug personality sa maong lungsod.
Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok ni Justine. / AYB