3 tipi, 2 angol sa aksidente

Dili mominos tulo ang nangamatay ug duha ang nangaangol sa managlahing mga aksidente sa nasudnong mga dalan sa Lalawigan sa Sugbo.

TALISAY CITY

Patay ang usa ka lalaki nga nagsakay og biseklita human madasmagi sa usa ka awto sa Cebu South Coastal Road (CSCR), Brgy. Tanke, dakbayan sa Talisay, pasado alas 9 sa buntag, Dominggo, Enero 14, 2024.

Apan atol ning pagsuwat, wa pa mailhi ang biktima nga gi­bana-bana nga nagpangidaron og kapin sa 40 anyos.

Ang drayber sa awto gikan nisalmot sa usa ka marathon sa South Road Properties (SRP) sa dakbayan sa Sugbo.

Ang biktima gidala sa Cebu South Medical Center (CSMC) apan namatay.

Giawhag sa Talisay of Tali­say-Traffic Operation and Development Authority (CT-TODA) sa pagbisita sa ilang bu­hatan sulod sa City Hall kon si kinsa ang kabanay o nakaila sa biktima.

ALEGRIA

Dead on arrival (DOA) sa ospital ang usa sa duha ka magsuon nga mga babaye nga nag-inangkasay sa motorsiklo human sila natumba sa karsada dihang nakadumbol og awto ug naligsan sa laing sakyanan sa ilang pagkatumba sa national highway sa Sta. Filomena, lungsod sa Alegria, alas 4:00 sa hapon sa Sabado, Enero 13, 2024.

Ang tinubdan sa Superbalita Cebu niila sa namatay nga si Brigida Gerzon, 24, dalaga, nagmaniho sa motorsiklo.

Samtang angol ang iyang maguwang nga si Gecel Gerson, 25, dalaga, pulos taga Brgy. Suba, lungsod sa Samboan.

Sumala sa kapulisan sa Alegria ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si Police Capt. Alexius Tangub, ang managsuon gikan sa lungsod sa Badian ug nipauli sa ilang dapit sa Samboan.

Apan pag-abot sa nahisgutang dapit, nabangga sila sa ilang gisundan nga usa ka Mitsubishi Mirage nga gimaniho ni Brigida Villaflor 67, minyo, taga Barangay Montañeza, lung­sod sa Malabuyoc.

Matod pa, kalit nga niminor ang awto gumikan sa libaong sa maong karsada mao nga nadumbol ang motorsiklo.

Ang motorsiklo natumba ngadto sa pikas lane ug ang ulo ni Brigida nabundak sa dan apan tayming usab ang pag-agi sa Mitsubishi L-300 sa St. Peter Funeral Homes hinungdan nga naligsan ang biktima.

Ang sakyanan sa punerarya gimaniho ni Elly Delumbar, 43, minyo, taga Brgy. Poblacion East, lungsod Moalboal, Sugbo nga padulong sa ilang opisina sa Moalboal.

Ang drayber niini gitanggong sa kapulisan sa Alegria ug gikatakda nga pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries and damage to property.

CONSOLACION

Patay diha-diha ang usa ka babaye’ng nagmotorsiklo nga nadasmagan sa usa ka wing van sa national highway sa Sitio Libo, Barangay Tayud, lungsod sa Consolacion, alas 2:55 sa hapon, Sabado, Enero 13, 2024.

Ang biktima giila nga si Mar­jorie Labandria Huhn, 38, taga Sityo Cadahuan, Barangay Talamban, siyudad sa Sugbo.

Angol ang iyang angkas nga usa ka 13 anyos nga dalagita, sama og address ni Huhn.

Ang Isuzu Giga wing van gimaneho ni Rey Quimada Fernando, 51, minyo, taga Barangay Nalundan, lungsod sa Guimbal, Iloilo.

Sa pakisusi sa Superbali­ta Cebu nasayran sa imbestigasyon sa kapulisan sa Consola­cion ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si Police Lt. Col. Verniño B Noserale, ang motorsiklo ug ang wing van nagbiyahe sa parehong direksiyon padu­long sa norte nga nag-una ang biktima.

Sumala pa, ang wing van nga nagsunod nilihay sa laing sakyanan mao nga gi­ingong nawad-an og kontrol ang drayber niini hinungdan nga nadasmagan ang nagmotorsiklo nga si Huhn.

Ang biktima nakaangkon og grabing kadaut sa iyang lawas ug nakabsan sa kinabuhi diha-diha. Samtang, angol ang iyang angkas.

Si Fernando gitanggong sa kapulisan sa Consolacion ug gikatakdang pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury & damage to property.