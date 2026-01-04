3 weather systems moepekto sa Pinas

Tulo ka mga weather system ang padayong makaapekto sa dakong bahin sa nasod, sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) kagahapon, Dominggo, Enero 4, 2026.
Sa ilang alas 4:00 sa buntag nga advisory, ang buhatan sa panahon nagkanayon nga ang Visayas ug ang mga lalawigan sa Palawan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, ug Romblon makasinati og madag-umon nga kalangitan nga adunay pat-ak-pat-ak nga ulan ug pagpanugdog tungod sa shear line.
Ang CARAGA makasinati sab og madag-umon nga kalangitan nga adunay pat-ak-pat-ak nga ulan ug pagpanugdog tungod sa easterlies (init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko).
Ang northeast monsoon o amihan padayon nga magdala og madag-umon nga kalangitan nga adunay mga ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, ug sa uban pang bahin sa Bicol Region.
Kini nga mga weather system, sumala sa PAGASA, mahimong hinungdan sa posible nga mga flashflood (kalit nga pagbaha) o landslides (pagdahili sa yuta) tungod sa kasarangan ngadto sa kusog nga ulan.
Ang Metro Manila ug ang uban pang bahin sa Luzon makasinati og madag-umon nga kalangitan nga adunay hinay nga ulan, tungod gihapon sa amihan, apan gilauman nga dili kini magdala og dakong epekto.
Ang nahabiling bahin sa Mindanao makasinati og medyo madag-umon ngadto sa madag-umon nga kalangitan, nga adunay panagsang ulan o pagpanugdog tungod sa easterlies. Posible usab ang mga flashflood o landslides niining maong mga dapit sa panahon sa kusog nga pagpanugdog.
Gilauman usab ang kusog ngadto sa kusog kaayo nga hangin gikan sa amihanan-sidlakan (strong to gale northeast winds) ug baluron ngadto sa dako kaayo nga balod sa kadagatan sa sidlakang bahin sa Central Luzon, Southern Luzon, ug Visayas.
Ang uban pang bahin sa Luzon ug Visayas makasinati og kasarangan ngadto sa kusog nga hangin gikan sa amihanan-sidlakan ngadto sa sidlakan, ug kasarangan ngadto sa baluron nga kadagatan. / PNA