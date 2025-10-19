30 ka aplikante nadawat sa overseas job fair

Treynta ka mga aplikante ang nakakuha dayon og trabaho sa gawas sa nasod atol sa unang adlaw sa duha ka adlaw nga local ug overseas job fair sa Kapitolyo niadtong Sabado, Oktubre 18, 2025.

Ang mga na hired on-the-spot pulos padulong sa Saudi Arabia isip housekeeper.

Lakip sila sa 1,072 ka mga indibidwal nga nidagsa sa Kapitolyo aron mo-apply og trabaho sa gawas sa nasod nga gipangtanyag sa 21 ka mga recruitment agency atol sa job fair nga giorganisa sa Provincial Employment Services Office (PESO), uban sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment (DOLE), Department of Migrant Workers (DMW), ug ubang ahensya sa gobyerno.

Gibutang usab didto sa Kapitolyo ang one-stop shop diin kadtong mga nadawat sa trabaho maka proseso sa ilang mga dokumento nga gikinahanglan. / CDF