30 ka balay sa Lapu naugdaw

Gibanabanang 30 ka balay ang naugdaw sa sunog nga nikuyanap sa Zone 1, Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Lunes, Nobiyembre 17, 2025.
Si Lapu-Lapu City Fire District Supt. Arnel Abella niingon sa interbyu nga ang ilang inisyal nga imbestigasyon nagpakita nga ang kalayo nagsugod sa balay ni Jerry Godinez diin adunay materyales sa upholstery sama sa panapton og foam.
Hinuon, niingon si Abella nga ang eksaktong hinungdan padayon pa nga giimbestigahan.
Wala hinuoy gikataho nga nasamdan sa maong sunog.
Ang sunog gi-report sa 10:50 sa buntag, giisa kini sa second alarm ug nakontrolar pagka alas 12:03 sa udto.
Ang mga bombero gikan sa Mandaue City ug silingang Lungsod sa Cordova niresponde usab.
Niingon si Abella nga ang mga bombero nag-atubang og mga hagit tungod kay ang insidente nahitabo sa usa ka dasok nga dapit nga puno sa mga balay nga hinimo sa light materials unya apeke ang agianan padulong sa nahitabuan.
Ang kinatibuk-ang danyos sa sunog gitino pa sa mga awtoridad.
Kining sunog sa Barangay Buaya nisunod sa duha ka naunang sunog sa Barangay Poblacion ug Marigondon.
Sa Barangay Poblacion, usa ka botika ug bakery ang gilamoy sa kalayo, samtang sa Marigondon usa ka balay ang naugdaw. / DPC