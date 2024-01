30 ka ektarya nga Buhisan watershed mas gipalambo

Sa ikaupat nga sunodsunod nga tuig, ang Aboitiz Group nipahigayon sa rehabilitasyon sa Cebu A-Park alang sa pagpalambo sa Buhisan Watershed Forest Reserve.

Kini nga inisyatiba usa ka integral nga bahin sa mga pa­ningkamot sa Corporate Social Responsibility (CSR) sa Aboitiz Foundation ug nagkalainlaing Aboitiz business units sa Sugbo lakip na ang Visayan Electric, uban sa panagtambaya­yong sa Philippine Business for Social Progress (PBSP).

Ang proyekto nahiuyon sa Enhanced National Greening Program sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), nga nagpasiugda sa pasalig sa Aboitiz Group nga magtinabangay sa pagmugna og luwas, empowered, ug malungtarong mga komunidad.

Ang proyekto karong tuiga nagtumong sa pag-rehabilitate, pagpanalipod, ug pagkonserbar sa 30 ka ektarya nga Buhisan Watershed Forest Reserve.

Uban sa mga plano sa pagtanom og kapin sa 150,000 ka seedlings, pagtukod og riparian, ug paghimo og butterfly sanctuary, ang proyekto nagpakita sa dedikasyon sa Aboitiz Group sa nature-based carbon emission management pinaagi sa flagship prog­ram niini, ang A-Park.

Samtang gisugdan sa Aboitiz Group ang Dakong Pagbag-o aron mahimo’ng unang Techglomerate sa Pilipinas, ang pagkamalahutayon maoy sentro sa entablado.

Ang padayon nga panagtambayayong tali sa Aboitiz Group ug PBSP ubos sa Cebu A-Park program mahinungdanon alang sa padayon nga rehabilitasyon sa protektadong kalasangan, pagsulbad sa nagsingabot nga krisis sa tubig sa Metro Cebu, ug nagbarog isip sulo sa paglaum ug pagdumala sa kinaiyahan.

Sulod sa giplano nga lima ka tuig nga programa, ang inisyatiba dili lang nagtutok sa pagkonserbar sa kinaiyahan kondili nagha­tag usab og malungtarong mga kahigayonan sa panginabuhian sa mga lokal nga komunidad.

“For us in the Aboitiz Group, sustainability is an integral part of our Great Transformation journey. We will stay actively focused on developing environmentally and socially impactful initiatives for all our stakeholders, as we continue to advance business and communities,” matod ni Aboitiz Foundation Chief Operating Officer Mardi Mapa-Suplido.

Ang tuig 4 sa Cebu A-Park Veco-Buhisan Watershed Fo­rest Rehabilitation Project nagtimaan sa usa ka milestone.

Ang proyekto nagtubag sa kausaban sa klima ug nagsuporta sa Enhanced National Greening Program sa DENR.

Ang Buhisan Project, kabahin sa A-Park, adunay dakong papel sa paningkamot sa reforestation, nga nagsagop sa 150 ka ektarya nga Buhisan Watershed.

Pinaagi sa pakigtambayayong ug pakiglambigit sa komunidad, ang proyekto nagseguro sa usa ka lig-on nga suplay sa tubig alang sa Metro Cebu samtang naghatag og mga oportunidad sa panginabuhian alang sa mga lokal nga organisasyon.

“Visayan Electric is committed to ensure that this project will continue not just for the environment but also to ensure the steady supply of water to Cebu,” matod ni Visayan Electric President and COO Engr. Raul Lucero.

Ang umaabot nga mga tumong alang sa Buhisan Project maglakip sa pagpananom og kapin sa 250,000 ka lumad nga mga kahoy, pagkab-ot sa 80% nga survival rate, pagtukod og sentro nga nursery sa kahoy, ug paghimo og duha ka kilometro nga riparian.

Kini nagpakita sa dedikasyon sa Aboitiz Group sa pagtampo sa 2030 Agenda alang sa Sustainable Development Goals.

Ang Grupo magpadayon sa pagtinabangay, pagtrabaho alang sa usa ka malungtarong kaugmaon, ug magtinaba­ngay nga maghimo usa ka labi ka maayong kalibutan alang sa umaabot nga mga henerasyon. (PR)