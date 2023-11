30 ka tuig nga mitago nasikop sa Dipolog City

Usa ka most wanted person, kinsang ulo gipatungan og ganti sa Department of the Interior and Local Government (DILG), nadak­pan sa Miyerkules, Nobiyembre 17, 2023, alas 12:15, 2023, sa Sitio Lubiogis, Barangay Galas, dakbayan sa Dipolog.

Nasikop kini sa hiniusang pwersa sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit uban sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) ug kapulisan sa probinsya sa Zamboanga del Norte.

Ang akusado giila nga si Jose Anticristo, alyas Rainer Anticristo, 59, molupyo ra usab sa maong lugar.

Ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa pagpangulo ni Police Lieutenant Valmyr Anton Tabian ubos sa superbisyon ni Police Major Antonio Ananayo Jr., hepe sa PIU sa CCPO, niadto sa Dipolog City, Zamboanga del Norte aron i-serve ang warrant of arrest batok kang Anticristo.

Kini giisyo ni Judge Celso M. Gimenez sa Branch 5 sa Regional Trial Court (RTC) sa dakbayan sa Sugbo sa kasong robbery with multiple homicide nga pinitsahan niadtong Hulyo 24, 1994 nga way girekomendar nga piyansa.

Nakadawat og impormasyon ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo labot sa presensya ni Anticristo sa maong lugar human magtago-tago sulod sa 30 ka tuig.

Kasamtangan nga gikustodiya sa Dipolog City Police Station ang akusado ug gitakdang ibiyahe paingon dinhi sa Sugbo aron i-turnover sa korte nga maoy nag-isyu sa warrant of arrest.