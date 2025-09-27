30 ka tuig nga nagtagotago, nasikop sa kasong rape

Most wanted nga nagtago sulod sa kapin 30 ka tuig ang nasikop sa kasong robbery ug rape sa kapulisan sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) sa Miyerkules, Septiyembre 24, 2025 sa Purok 4, Barangay San Francisco, Lungsod sa Ubay, Probinsya sa Bohol.
Ang maong akusado nagpangidaron na og 60, lumad nga taga San Francisco, Ubay Bohol nagtagotago human siya pasakai og kasong robbery ug rape niadtong 1992.
Sigun sa iyang pangangkon nga human niya mahimo ang krimen nilayas siya sa ilang lugar ug nagtago sulod sa 20 ka tuig.
Apan dunay panahon nga mobalik siya sa ilang lugar ug mobalik na usab sa pag larga aron dili makit-an sa mga polis nga nangita kaniya.
Ang kapulisan sa Bohol nakadawat og impormasyon nga nibalik ang akusado sa ilang dapit ug giumol dayon ang tracker team sa BPPO ug nakig-alayon sa Ubay Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 7 ug Criminal Investigation and Detection Team - Bohol.
Dala sa mga operatiba ang alias warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Achellis Melicor ang Presiding Judge sa RTC Branch 4 sa Siyudad sa Tagbilaran, Bohol.
Ang akusado dunay patong sa ulo nga cash rewad nga balor og P50,000 alang sa iyang pagkasikop. / AYB