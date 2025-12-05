300 ka bata na-rescue sa CCPO sud sa 1 ka semana

Dul-an sa 300 ka mga minor ang na-rescue sa Cebu City Police Office (CCPO) atol sa laing hugna sa Oplan Bulabog nga gihimo gikan Nobiyembre 24, 2025, sa alas 10 sa gabii hangtod sa Nobiyembre 30, 2025, sa kaadlawon.
Ang maong mga menor de edad nga nakalapas sa curfew ordinance ang gi-turn over sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) aron mapaubos sa intervention.
Tumong sa intervention aron ang mga batan-on nga naa pa sa gawas sa panimalay bisan sa lawom na nga gabii hangtod sa kaadlawon malikay sa dautang panghitabo o magamit sa mga kriminal.
Sa maong operation nakasikop ang kapulisan og lima ka drug suspects diin nasakmitan og 1.57 gramos nga gituohang shabu nga mobalor ang tanan sa P10,676 ug pulos na nag-atubang og kaso sa kalapasan sa Section 11, Article II, Republic Act 9165.
Gawas niini, gibalik sab sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang operasyon kaniadto nga Oplan Bakal Sita sa pagpangulo ni Police Colonel George Ylanan diin ang matag imnanan ilang sudlon ug susihon ang mga tawo kung duna bay nagdala og armas. Kini aron kalikayan ang insidente sa pagpamusil tungod kay kasagaran sa kaso sa pusil, ang mga nalambigit nakainom na.
Matod ni Ylanan nga nahimong epektibo kaniadto ang Oplan Bakal Sita sanglit mapugngan man ang mga kaso sa shooting sa Dakbayan sa Sugbo.
Gipasalig ni Ylanan nga hingusgan nila ang police visibility ug pagpatrolya panahon sa kagabhion alang sa malungtaron nga kahusay, kalinaw ug seguridad sa tibuok dakbayan ning nagkaduol na ang pagsaulog sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Uban sa kapulisan ang Cebu City Enforcement and Security Team (Csest) diin nakaisyu og 32 ka citation tickets alang sa lainlaing minor offenses sama sa pagpanigarilyo ug pagpangihi sa publikong lugar. / AYB