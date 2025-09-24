300 ka mga karton sa peke nga tire sealant nasakmit

Kapin sa P600,000 nga balor sa fake nga tyre sealant ang gipangsakmit sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Cebu City Field Unit atol sa gihimong entrapment sa magtiayon nga negosyanteng Insek.
Nahitabo ang operation alas 3:00 ngadto sa alas 5:00 sa hapon sa Miyerkules, Septiyembre 17, 2025, sa Zone 2, A. Del Rosario Street, Mantuyong, Siyudad sa Mandaue.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jerick Filosofo, ang information officer sa CIDG 7, nga unang nireklamo sa ilang buhatan ang exclusive distributor sa KOBY Tyre Sealant nga dunay namaligya og fake nga sealant nga nikopya sa pangalan sa ilang produkto sa maong lugar.
Gipakita sa management sa KOBY Tyre ang fake nga sealant ug gitandi kini sa ilang produkto diin dinhi nasayran nga walay kalainan gawas lang sa presyo nga ubos itandi sa dili fake.
Human makuha ang tanang impormasyon, gilusad dayon ang entrapment pinasubay sa Oplan Mega Shopper nga maoy flagship program sa CIDG.
Nasakmit sa CIDG 7 ang kapin sa 300 ka karton sa KOBY Tyre sealant nga mokantidad ang tanan sa P604,800 samtang nabalhog sa ilang custodial facilty ang mga suspek nga negosyante nga silang alyas Melane ug alyas Ming.
Nipasabot si Filosofo nga sa wala pa sila mohimo sa entrapment, nihimo una sila og test buy aron itandi sa produkto nga dili peke.
Ang maong kompanya nagbase sa kaulohan diin sila ang tigsuplay sa KOBY Tyre sealant sa tibuok Pilipinas.
Una na nga natingala ang maong distributor nganong niubos ang halin sa ilang produkto dinhi sa Sugbo ug dinhi ilang nahibaw-an nga dunay namaligya sa susama og pangalan ug ubos kaayo ang presyo niini.
“Kase kung titingnan mo, i-co-compare mo parang parehas na parehas eh yun nga may ginagawa lang silang test to determine na fake at mas cheaper yung binibenta nilang counterfeit, so malaki yung damage doon sa legit dealer,” matod ni Filosofo.
Gipasaka na ang kasong kalapasan sa Section 155 ug 168 Republic Act 9283 o intellectual property code. / AYB