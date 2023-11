300 ka mga tinun-an mi-walkout, nag-rally

Dili mominos sa 300 ka mga estudyante gikan sa nag­­ka­­lainlaing unibersidad ug ko­lehiyo ang ning-apil sa mass walkout ug nihimo og mar­tsa-rali sa uptown sa dak­bayan sa Sugbo, Lunes sa buntag, Nobiyembre 20, 2023.

Ang mga estudyante gikan sa University of the Philippines Cebu (UP-Cebu), University of San Carlos (USC), Cebu Normal University (CNU), University of Cebu (UC), University of San Jose-Recoletos (USJ-R), Southwestern University (SWU), ug Cebu Institute of Technology - University (CIT-U).

Usa sa ilang mga isyo sa pagprotesta mao ang budget cut sa state universities and colleges (SUCs) nga nakaapekto sa pagpalambo sa pasilidad sa mga tunghaan ug scholarships nga gitanyag.

Sa proposed 2024 National Budget, ang SUCs gihatagan og kinatibuk-ang gahin nga P100 bilyunes, dul-an sa unom ka porsyento nga pagkunhod itandi sa miaging tuig nga budget nga P107 bilyunes.

Samtang sa mga pribadong tunghaan, ang nanagprotesta nisaysay sa pagtaas sa ilang matrikula apan walay katugbang nga kalamboan sa pasilidad ug umento sa suweldo sa mga magtutudlo.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu, si Angel Toril, Kabataan Partylist CNU Chapter secretary general, niingon nga ang kasagarang isyo sa CNU mao nga walay igong pisikal nga pasilidad sulod sa institusyon.

“For Cebu Normal University, this has been ongoing for how many years,” matod ni Toril

Matod ni Toril nga kinahanglang makig-away ang mga tinun-an sa uban aron makagamit sa classrooms tungod sa ka­kuwang sa mga pasilidad ug ang institusyon adunay ka­nunay nga pagkapalong sa kur­yente nga makabalda sa klase.

Sa gisugyot nga National Expenditure Program (NEP) alang sa 2024, ang CNU gilauman nga dunay dul-an sa P176 milyunes nga pagkunhod sa pundo, kun 26 porsyento nga pagkunhod itandi sa ilang 2023 nga budget nga P705 milyunes.

Ang pagkunhod sa badyet, dason ni Toril, makaapekto sa pagtukod sa dugang pasilidad, pagkuha sa mga kawani ug serbisyo sa estudyante.

Si Hans Balila, presidente sa USC Supreme Student Council, niingon nga adunay pagtaas sa tuition alang sa mga pribadong unibersidad ug kolehiyo.

Samtang, ang grupo nagsu­porta usab sa nasudnong pana­wa­gan sa tulo ka adlaw nga trans­port strike sa Pinagkaisang Sa­mahan ng mga Tsuper at Ope­ra­tor Nationwide (Piston) sugod sa Lunes, Nobiyember 20, 2023.

Apan ang Piston Cebu chapter mohimo lang og usa ka adlaw nga welga sa Miyerkules, Nob. 22, aron pagtahod sa kapis­tahan sa patron sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang Birhen sa Regla, ning adlawa, Nobiyembre 21.

Nag-unang isyo sa Piston mao ang pagprotesta tungod sa nagkaduol na nga deadline sa konsolidasyon sa traditional jeepney ngadto sa kooperatiba karong Disyembre 31, 2023. / RJM, RRM