300 ka partisipante sa tigom sa data encoders sa DSWD 7

Ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan - Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) nipahigayon karong tuiga sa Municipal Data Encoders and Area Coordinators Conference sa Golden Peak Hotel sa dakbayan sa Sugbo.

Una nga bahin sa komperensya gipahigayon sa Oktubre 9–12, 2023, nga nagpunting sa pagsangkap sa mga kawani sa programa nga adunay sukaranan nga kahanas sa pagdumala sa datos aron maandam sila alang sa pag-organisar sa impormasyon ug pagtuki sa lebel sa munisipyo.

Ang ikaduhang bahin gipahigayon sa Nobiyembre 7-10, 2023.

Ang Regional Program Ma­nagement Office (RPMO) nagdumala sa programa sa datos. Paghatag sa mga kawani og kahanas niini nga natad gikinahanglan alang sa pag-localize sa pagproseso sa datos, pag-report, ug pag-optimize sa kalidad sa datos sa ilang tagsa-tagsa ka lugar aron maseguro nga sila adunay kalidad nga datos sa mga lokal nga stakeholders.

Sa iyang mensahe atol sa unang komperensya, si Regional Director Shalaine Marie S. Lucero nitumbok sa kamahinungdanon sa datos ug ang MDEs ug ACTs sa pagdumala niini nga datos.

Gipasalamatan ni RD Lucero ang paningkamot ug dedikasyon sa tanan sa programa, labi na sa pagdumala sa datos.

Ang maong aktibidad nakatigom og 300 ka mga partisipante gikan sa Cebu, Bohol, Siquijor, ug Negros Oriental nga misalmot sa maong conference.

Usa sa mga partisipante nga si Rene Pasiolan, KC Area Coordinator nga nadestino sa Jimalalud, Negros Oriental, niingon nga naglisod siya sa una tungod kay dili siya natural nga maayo sa computer apan nakita nga kini nga kalihokan makatabang sa iyang natad sa trabaho.

Siya miingon nga ang paghimo’g desisyon ug mga interbensyon kasagaran gihimo base sa anaa nga datos. Naglaum siya nga adunay daghang susama nga mga follow-up nga kalihukan sa umaabot.

“Personally, sa akong experience, nag struggle ko og gamay, kay medyo dili kaayo ko hanas sa computer, although naa koy kauban nga expert sa computer nga nitabang nako. Kini nga activity dako nga ta­bang sa among area, labi na sa pag organize sa mga datos, kay diha man jud magbase ang atong mga desisyon, ug un­sa pay intervention nga a­­tong mahatag sa community...” matod ni Pasiolan.