300 ka personnel sa 4Ps gipasidunggan sa DSWD 7

Sa pagsaulog sa ika-15 nga anibersaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), ang Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) niila sa ilang mga trabahante sa 4Ps atol sa 4Ps Awards Night nga gipahigayon sa usa ka hotel sa dakbayan sa Sugbo niadtong Disyembre 5, 2023.

Giila sa DSWD 7 ang kapin sa 300 ka 4Ps personnel nga nagtrabaho sa maong programa sulod sa napulo (10) ka tuig ug pataas. Nakadawat sila og Loyalty Awards ug plaque of recognition sa mga milampos sa nagkalain-laing bahin sa pagpatuman sa programa.

Si DSWD Assistant Secretary for the 4Ps Ma. Evelyn Macapobre ug DSWD-7 Regional Director Shalaine Marie Lucero mao ang nangulo sa pagtunol sa plaque of recognition ngadto sa awardees.

“Kung ang mga benepisyaryo sa 4Ps mao ang Pugay Tagum­pay o Saulog, angayan sab nga pasidunggan ang mga kawani, ang mga tigpatuman sa 4Ps. Gusto namong ipaabot kaninyo nga kami nakakita kaninyo, nga kami makadungog kaninyo, nga kami mobati kaninyo, nga kami nagtahud kaninyo, ug nga kamo tanan importante kanamo. Busa karong gabii mao ang gabii sa mga tawo. Let us celebrate,” matod ni Macapobre sa iyang makapadasig nga mensahe.

Si DSWD-7 Assistant Regional Director for Operations Juanito Cantero, kanhi DSWD Assistant Secretary Teodulo Romo, Jr., kanhi DSWD-7 Assistant Regional Director for Operations Nemia Antipala, kanhi 4Ps regional program coordinators, ug uban pang pioneer staff nga nagsugod sa legwork sa programa niadtong 2008 mitambong usab sa kalihokan.

Ang awards night mao ang highlight sa 3-day event nga gitawag og “Strengthening teamwork and nurturing mental and physical well-being” alang sa 1,171 ka trabahante sa 4Ps, nga nagtumong sa pagpalambo sa synergy ug koordinasyon samtang nagpasiugda sa holistic well nga kauban sa tanan nga mga kawani, lakip ang mga na-assign sa opisina sa rehiyon ug sa mga lugar sa siyudad ug munisipyo.

Isip kabahin sa tulo ka adlaw nga kalihokan, ang programa nagpresentar sa iyang mga kadaugan ug kalampusan, lakip na ang paghatag og cash grants, ang resulta sa social welfare and development indicator (SWDI), ang epekto sa programa sa kaa­yohan sa mga benepisyaryo sa panimalay, ug pakigtambaya­yong sa lain-laing stakeholders sama sa national government agencies (NGAs), local government units (LGUs), ug civil socie­ty organizations (CSOs).

Sa iyang mensahe ngadto sa mga trabahante sa 4Ps atol sa unang adlaw sa kalihokan, si DSWD-7 Regional Director Sha­laine Marie Lucero mipahalipay sa field staff sa ilang pasalig, paglahutay, ug kakugi sa pagpatuman sa programa. Iyang gipasiugda ang kalig-on sa mga trabahante sa DSWD sa pag-atubang sa lain-laing mga hagit, nga nagpasiugda sa mantra sa “Pagpakabana.”

Kalabot sa 18-Day Campaign to End Violence Against Wo­men (VAW), nagpahigayon usab og quiz bowl ang DSWD-7.

Usa kini sa mga paningkamot aron mapalapad ang kahibalo sa mga trabahante sa DSWD-7 sa background sa kasaysayan, mga balaod nga nanalipod sa kababayen-an gikan sa pagpanagmal.