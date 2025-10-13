300 ka polis miabag sa norte human sa linog, gipasidunggan

Dili mominos sa 300 ka mga police personnel gikan sa nagkalainlaing unit sa Police Regional Office (PRO) 7 ang nagmartsa alang sa pagpasidungog kanila nga giila nga mga Bayani human sila gipadala sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo tungod sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog.
Ang kapulisan uban sa mga sundalo, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire lakip na ang ubang ahensiya sa gobiyerno ang gipakatap sa gihimong rescue, retrieval and recovery operations.
Matag polis gihatagan og tagsa ka “Medalya ng Pagtulong sa Nasalanta” samtang ang mga ahensiya sa gobiyerno sama sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) pinaagi sa Regional Director nga si Shalaine Marie Lucero, Office of the Civil Defense (OCD) sa pagpangulo ni Director Joel Erestain, Governor Pamela Baricuatro sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo lakip na ang Visayas Command, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection, ug uban pa gitunolan og pasidungog.
Gidayeg ni PRO 7 director, Police Brigadier General Redrico Maranan ang iyang mga sakop nga maoy nagsilbing mga first responder aron motabang sa gilusad nga rescue, retrieval and recovery operations.
“To the men and women of the hour, to all the Heroes na nandito sa harap natin ngayon hindi namin magagawa ito without your unwavering support and of course your dedication to your sworn duties, you are the tip of the sword you are the first responders, you have shown a selfless dedicated service to the people of Cebu,” matod ni Maranan.
Nisaludo sab si Maranan ni Governor Baricuatro tungod kay gipakita niya ang iyang pagka-leader tungod kay pipila ka gutlo human sa linog nakigtagbo dayon kini sa hepe sa kapulisan sa probinsiya nga si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. aron makisayod sa kadaot mugna sa kalamidad.
Si Baricuatro nianang pagka buntag, didto na sa Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bogo aron mosusi kon pila ang nakabsan sa kinabuhi ug nimando kon unsay angayan nga buhaton alang sa pagsalbar sa mga nangaangol.
Emosyonal si Baricuatro nga nihatag sa iyang mensahe atubangan sa kapulisan human niya makita ang video sa gihimong rescue ug retrieval operations tungod sa kaluoy sa mga biktima sa kalamidad.
Iyang gidayeg ug gipasalamatan ang mga polis sa PRO 7 ug ubang mga ahensiya sa gobiyerno nga daling nitabang.
Pasabot sa gobernadora nga nahinumdoman niya ang iyang nakita sa mga biktima nga nalisang ug nasubo tungod sa gidangatan sa ilang pamilya ug minahal sa kinabuhi nga nangamatay.
“On the scene that very morning, I want to really breakdown but I dont have time to mourn because I have to be on top of the situation. So I want to work right away there in the Bogo Provincial Hospital, most of you nga tua didto kamo nakakita mo. So I didn’t have time to really mourn for what happened. This morning I prepared something to deliver a speech but when I saw the video memories just you know what happened just flew
back in my mind ba nga nakita nako unsa gyud ang nahitabo and how catastrophic it was for our brothers and sisters didto sa north mao to na-emotional ko,” matod ni Baricuatro.
Bisan sa gihulagway sa gobernador nga dunay nihimo og demolition job batok kaniya apan naa ang mga polis ug mga nasudnong ahensiya sa gobiyerno ang nibarog kaniya ug nihatag sa ilang tabang ug iya silang gipasalamatan.
Nahatagan sab dayon og hinanali nga ayuda ang mga molupyo bisan sa mga suok nga dapit sa ikaupat nga distrito pinaagi sa pagpang-apudapod sa relief goods gikan sa DSWD. / AYB