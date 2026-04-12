300 kilos nga basura nakolekta sa premirong adlaw sa Lapu-Lapu coastal clean-up drive

Niabot sa 42 ka mga sako sa basura, nga adunay timbang nga kapin sa 268 ka kilos, ang nakolekta sa premiro sa upat ka mga semana nga dungan nga kampanya sa pagpanglimpyo sa kabaybayunan nga gilusad isip pagpangandam alang sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) Leaders’ Summit 2026.
Ang maong inisyatiba, nga nagsugod sa ikaduhang semana sa Abril, nagpunterya sa upat ka dagkong mga dapit sa kabaybayunan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang Angasil Port, Hilton Port, Buyong-Maribago Port, ug Marigondon Beach.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan, sa usa ka pamahayag, niingon nga kini nga paningkamot kabahin sa mas lapad nga kampanya sa kagamhanan sa dakbayan aron maseguro nga ang Lapu-Lapu limpyo, hapsay, ug andam sa pag-abi-abi sa mga delegado gikan sa nagkalain-laing nasod.
Ang ika-48 nga Asean Leaders’ Summit ug ang mga naay kalabutan nga panagtigom ipahigayon gikan sa Mayo 5 hangtod 9 sa Sugbo.
Ang maong taas nga level nga panagtigom tambungan sa heads of state ug mga delegado gikan sa 11 ka mga sakop nga nasod sa Asean, diin ang main summit gikatakda sa Mayo 8 hangtod 9.
Dugang pa ni Chan, ang pagpanglimpyo nagpakita sa ilang pasalig dili lang sa pagpahigayon og malampusong summit, kon dili lakip na sa pagpanalipod sa marine ecosystem ug pagmentinar sa environmental sustainability.
Ang kalihukan gisalmutan sa CENRO nga gipangulohan ni Ms. Jocelyn Abayan, kauban ang partner agencies sama sa Lapu-Lapu City Police Office, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, ug Bureau of Jail Management and Penology. / DPC