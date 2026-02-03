300 tonelada nga basura matag adlaw ang dawaton sa ‘Lacion

Nagpahamtang og estriktong limitasyon si Consolacion Mayor Teresa “Nene” Alegado sa gidaghanon sa basura nga madawat sa iyang lungsod gikan sa mga silingang dakbayan.
Kini human gisira ang landfill sa Binaliw ug tungod sa kabalaka nga ma-overload ang kaugalingong pasilidad sa basura sa Consolacion.
Atol sa usa ka forum niadtong Martes, Pebrero 3, 2026, gipahibalo ni Alegado nga ang Consolacion modawat lamang og maximum nga 300 ka tonelada nga basura matag adlaw gikan sa Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, ug Lapu-Lapu sa Asian Energy landfill sa Barangay Polog.
Ang maong landfill adunay kinatibuk-ang kapasidad nga 600 ka tonelada matag adlaw.
Ubos niini, ang Dakbayan sa Sugbo gitagan-an og 100 ngadto sa 150 ka tonelada matag adlaw, samtang ang Lapu-Lapu ug Mandaue tag-100 ka tonelada.
Ang Consolacion mismo naghimo na og 80 ngadto sa 85 metric tons nga basura kada adlaw.
“Tungod sa kadaghan sa basura nga moabot gikan sa lainlaing dakbayan, kinahanglan gyud nga klaro ang atong mga limitasyon,” matod ni Alegado.
Gipasabot sa mayor nga ang pasilidad sa Consolacion lahi sa landfill sa Binaliw tungod kay kini usa ka recycling landfill ug dili sanitary landfill.
Dugang niya, tulo sa 15 ka cells sa landfill ang gigamit na sulod sa kapin lima ka tuig, apan gilauman nga makasulod pa gihapon ang basura niini sulod sa pipila pa ka tuig.
Bisan pa niini, nipadayag og kabalaka si Alegado tungod kay ang Dakbayan sa Sugbo ug Mandaue wala direktang nakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa Consolacion.
Matod niya, deretso ang maong mga dakbayan sa pribadong tagdumala sa landfill.
Bisan og andam motabang ang Consolacion tungod sa krisis sa basura nga namugna sa pagkahugno sa Binaliw, gihatagan og gibug-aton sa mayor nga kinahanglan sab niyang panalipdan ang kapasidad sa lungsod ug ang kahimsog sa iyang mga lumulupyo batok sa mga risgo sa kalikopan.
Nagpagawas na og mga giya o guidelines ang administrasyon ni Alegado bahin sa pagbiyahe ug paglabay sa basura aron maseguro nga ang mga moabot nga basura nakasunod sa safety ug operational standards.
Ang Asian Energy landfill nahimong importante nga saluanan sa basura sa Metro Cebu human sa nahitabong trash slide sa Binaliw niadtong Enero 8, nga nakapugos sa Dakbayan sa Sugbo sa pagsira sa ilang nag-unang dapit-labayanan og basura. / CAV