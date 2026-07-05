3,000 mitambong sa Cebu rally alang ni Hontiveros

Moabot sa 3,000 ka mga dumadapig gikan sa nagkalainlaing sektor ang nagtapok sa Aznar Coliseum sa Phinma-Southwestern University sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado, Hulyo 4, 2026, alang sa paglusad sa kalihukan nga “Kalig-on sa Bisaya, Ipakita! Risa Na!”, nga nagpakita sa nagkakusog nga suporta gikan sa kabalayan ug komunidad alang kang Senador Risa Hontiveros samtang iyang gitun-an ang posibleng pagpapili sa pagkapresidente sa 2028 nga nasudnong eleksyon.
Ang maong panagtigom nagdala sa mga represetante gikan sa mga grupo sa labor groups, urban poor, mga organisasyon sa kabatan-unan, mga grupo sa kababayen-an, mga mangingisda, mga mag-uuma, mga tigpasiugda sa LGBTQIA+, ug uban pang mga organisasyon sa katawhan, diin kadaghanan kanila nagsulob og puti nga mga t-shirt nga adunay mga mensahe sa suporta alang sa senador.
Sa tibuok dagan sa programa, ang mga nisalmot balikbalik nga nagsinggit og “Risa na! Risa na!” samtang nagwarawara sa mga bandera sa ilang organisasyon ug nag-isa sa mga karatula nga nagdala sa mga panawagan sa ilang sektor, lakip na ang pagsupak sa usbaw sa matrikula (tuition fee) ug suporta alang sa mga katungod sa mga mamumuo ug mga reporma sa katilingban.
Lakip sa mga organisasyon nga nangapil mao ang Partido Manggagawa (PM), SENTRO, Samahang Magdalo, ug uban pang mga sibiko ug sektoral nga grupo.
Gitakda sa mga tig-organisar nga ang panagtigom gitumong aron paghiusa sa mga dumadapig ug pagpalig-on sa usa ka kalihukan nga gipangulohan sa mga lungsoranon nga nagpaluyo kang Hontiveros, imbes nga magsilbe nga usa ka pormal nga kalihukan sa kampanya, samtang nagdasig usab sa mas lapad nga partisipasyon sa publiko sa mga panaghisgot sa maayong pagdumala, transparency, ug mga reporma. / CAV