303 ka bag-ong polis minggraduwar

Nakakompleto na sa ilang Mandatory Public Safety Basic Recruit Course ang 303 ka police trainees sa Regional Training Center, Camp Jessie M. Robredo sa Barangay Jugan, lungsod sa Consolacion, amiha­nan sa Sugbo niadtong Miyerkules, Hunyo 12, 2024.

Ang seremonyas sa pagtapos sa ilang kurso gitambungan ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), diin siya ang pinasidunggang dinapit.

Gipaabot ni Aberin ang iyang pahalipay sa tanang ninggradwar sa PSBRC Batch 2023-01 Classes Alpha to Foxtrot ISAIH.

Sa iyang mensahe, gipahinumdoman ni Aberin ang bag-ong mga polis nga magtinarong sa ilang trabaho ilabi na sa ilang pagpaubos sa field training program FTP ug ilang ipatuman ang ilang nakat-unan sa training institution.

“Continue your enthusiasm in achieving your goals and never stop learning as you represent the next generation of the Able, Active, and Allied Central Visayas police force. Strive to be the best version of yourselves and provide exemplary public service to the community with a smile,” matod ni Aberin.

Sa 303, 61 kanila mga babaye ug 242 ang kalalakin-an.

Nagsugod sila sa ilang training niadtong Nobiyembre 13, 2023 ug natapos sa Hunyo 12, 2024 ubos sa ilang class name nga “IASAIH” nga nagpasabot og ‘Innovative Servants Aiming to be the Inspiration of Advocacy and Hope’.

Human sa culmination sa ilang training, mopaubos sila og orientation sa dili pa magsugod sa unom ka buwan nga Field Training Program. / AYB