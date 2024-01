31 ka babaye minggraduwar sa Data Science Scholarship

Nag-unang finance super app sa nasod, GCash, ug ang For The Women Foundation (FTW) misaulog sa pagtapos sa 31 ka kababayen-an nga u­­nang batch sa Data Science Scho­larship dili pa lang dugay.

Kabahin kini sa misyon sa pagpauswag sa papel sa kababayen-an sa industriya sa teknolohiya sa GCash ug FTW.

Kini nga mga babaye gikan sa nagkalainlaing background, bag-o lang nakakompleto sa usa ka 14-ka-semana nga Data Science Scholarship Program, nga nagtugot kanila sa pagtabang sa paghulma sa usa ka mas inklusibo nga digital nga ekonomiya.

Human sa mga semana sa higpit ug halapad nga mentorship-training nga mga programa, kini nga mga babaye nasangkapan sa komprehensibo nga kahibalo ug kahanas sa data science ug teknolohiya, nga makatabang kanila sa pagpadayon sa usa ka karera sa tech nga industriya.

Isip pioneer sa nasod sa inclusive ug open finance, ang GCash mihimo niini nga inisyatiba aron sa pagtabang sa paghatag og gahom sa mas daghang Pilipina sa pag-apil sa tech space, nga kasagaran gidominar sa mga lalaki nga industriya nga adunay 26.7% lamang sa mga babaye nga naghupot og tech-related nga mga trabaho sa tibuok kalibutan.

Sa Pilipinas, ang mga babaye naglangkob lamang sa 35% sa mga trabahante sa Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) sa nasod.

“Together with FTW, we at GCash aim to showcase our scholars as role models for the next generation of young women interested in pursuing or shifting to careers in technology. We hope our new graduates will continue leveling up, grabbing opportunities, and discovering things that help you as a person to be happy and find your purpose,” matod ni GCash chief people officer Robert Conrad Gonzales.

Tungod sa panglantaw niini sa paghatag og gahom sa kababayen-an sa teknolohiya, ang co-founder ug executive director sa FTW Foundation nga si Cara Wilson mipadayag usab og suporta sa tinguha sa GCash nga magtukod og patas ug lainlaing industriya sa teknolohiya.

“We are honored to partner with GCash as we continue our shared goal of leading the charge to create a community of Filipinas in tech who are empowered to break through the glass ceiling. We hope this is just the start of more meaningful collaboration with GCash in the future,” matod niya.

Gipakita usab sa pagsugod ang mga presentasyon sa proyekto sa halapad nga kahibalo gikan sa matag grupo sa mga iskolar nga gikan sa lainlaing mga background sa karera, gikan sa accounting hangtod sa kahimsog ug dietetics, edukasyon, ug engineering ug uban pa. Pinaagi niini nga inisyatiba, ang mga iskolar miduyog sa GCash ug FTW Foundation sa ilang mga paningkamot sa pagtabang sa paghulma sa mas inklusibo nga digital economy.

“We are driven by our scholars’ inspiring stories as we continue to work towards empowering and enabling Filipinas to join the tech industry. “Graduating from this data science program jump starts their journey, hopefully, to lead the future of tech,” matod ni GCash chief data officer Sara Venturina.

Sa bahin niini, ang GCash nagpadayon sa paghatag og bili sa gender equality, diversity, ug inclusion isip lig-on ug integral nga bahin sa kultura sa trabaho niini.

Mapasigarbuhon ang trabahante sa GCash nga adunay 46% nga mga lider sa kababayen-an, lakip ang CEO niini, nga mas taas kaysa sa average sa industriya nga 28%.

Dugang pa, kini nga inisyatiba uban ang pagkalain-lain, equity, ug inclusion nga mga inisyatibo sa sulod ug gawas sa organisasyon, nagpasiugda kon giunsa sa GCash ang makanunayon nga pagsuporta sa tulo ka United Nations’ Sustainable Deve­lop­ment Goals (SDG), nga mao, Gender Equality (SDG 5), Reduced Inequality ( SDG 10), ug Decent Work and Econo­mic Growth (SDG 8), pag­hatag og gahom sa mga lider sa teknolohiya bisan unsa pa ang apan, race, edad, ug ory­en­tasyon sa sekso, identidad sa gender, ug ekspresyon (SOGIE).

Nag-angkla sa posisyon niini isip lider sa nasod sa malungtaron ug lain-laing fintech, ang GCash maoy unang tigpalihok sa paghagit sa status quo ug paghatag og dalan alang sa mga aspiring lider sa kababayen-an sa tech space - pagtukod og mas patas ug umaabot nga mabaskog nga nasod.