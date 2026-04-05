31 ka balay naugdaw sa 3 ka sunog

Mokabat sa P11.3 milyones ang nahimong danyos sa tulo ka managlahing sunog nga niugdaw sa 31 ka mga panimalay sa siyudad sa Sugbo sa Sabado, Abril 4, 2026.
Ang labing uwahi nga sunog nahitabo sa residential area sa Sityo Proper, Barangay Ermita alas 7:32 sa gabii diin 27 ka mga panimalay ang hingpit nga naugdaw.
Sa datus nga gipahibawo sa Cebu City Fire Station, nagsugod ang kayo sa panimalay nga gipanag-iya ni Marina Palermo Milagrosa nga giokupahan ni Christine Mae Palermo Milagrosa.
Sa 27 ka balay nga naugdaw, moabot sa 40 ka pamilya nga gilangkuban sa 160 ka mga indibidwal ang apektado.
Gisaka sa kabomberohan sa 3rd alarm ang sunog alas 7:55 sa gabii tungod sa kasikit sa mga panimalay nga ginama sa light materials ug pagka 9:47 p.m. gideklara nga under control na ang kayo nga nagpasabot nga dili na kini makakatap pa sa laing kabalayan ug pagka alas 10:26 sa gabii hingpit nga napawong ang kayo.
Gibana-bana sa Cebu City Fire Station nga moabot sa P2,340,000 ang danyos sa maong sunog.
Dunay usa ka lalaki nga gidala sa Carbon Police Station human gitudlo nga maoy responsable sa sunog.
Si Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva, ang information officer sa Cebu City Fire Station, nitug-an nga nagpadayon pa ang ilang gihimong imbestigasyon sa maong insidente.
Gitumbok matud pa sa mga residente sa Ermita nga arson ang hinungdan sa sunog ug gitudlo nila ang maong lalaki nga maoy nagsunog sa balay nga daling mikatap sa mga kasikbit nga panimalay.
“Possible sir ug mapamatud-an sa atong pakisusi nga tinuod ang mga alegasyon sa mga taw...usa to sa gitutukan nga cause of fire,” matud ni Villanueva.
Alas 6:37 sa gabii, laing sunog ang gitubag sa kabomberohan sa Tesoro Compound, First Street, La Guardia, Barangay Lahug.
Duha ka panimalay ang naugdaw. Giingon’g nagsugod ang sunog sa balay ni Marianne Cindy Tesoro Go-Cedenio nga giokupahan ni Robert Lua.
Ang maong sunog midanyos og P270,000 ug nakaapekto sa upat ka indibidwal.
Samtang ang unang sunog nga gialarma sa Pari-an Fire Substation nahitabo alas 12:18 sa udto sa dalan D. Jakosalem Barangay Zapatera sa siyudad sa Sugbo.
Moabot sa duha ka balay ang hingpit nga naugdaw ug mokabat usab sa P8.7 milyon ang danyos sa maong sunog. / AYB