31,600 ka early graders sa Cebu ‘dili kahibawo’ng’ mobasa

Nadiskubrian sa Second Congressional Commission on Education (EDCOM 2), nga dul-an sa 31,600 ka mga estudyante sa Grades 1 hangtod 3 sa Cebu ang dili pa makabasa sa ilang grade level pagkahuman sa School Year 2025–2026.
Base sa datos sa DepEd, ang SDO Cebu ang ikatulo sa tibuok nasod nga adunay pinakadaghang maglisod sa pagbasa ,11% o 13,300 ka estudyante.
Pila sa mga dapit nga adunay taas nga konsentrasyon sa naglisod pagbasa mao ang Talisay, Balamban, Liloan, Consolacion, ug Madridejos.
Gipasidaan ni EDCOM 2 Executive Director Dr. Karol Mark Yee nga kon dili kini masulbad sa wala pa ang Grade 4, mas modako ang kal-ang sa pagtuon hangtod sa High School.
Dugang sa report, nalambigit usab kini sa nutrisyon diin gibana-bana nga mga 25,000 ka bata ubos sa 5 ka tuig sa Sugbo ang stunted o mubu kaysa sa sakto nga gitas-on alang sa edad, nga nakasumpay sa ilang cognitive growth.
Pinaagi sa National Education Plan 2026–2035, gipanglantawan nga maminusan kini pinaagi sa collaboration sa DepEd, CSOs sama sa RAFI, unibersidad, ug mga lokal nga pangagamhanan. / PR