318 ka tawo sa Central Visayas sikop sa managlahing kalapasan

Samtang nagkaduol ang Kapaskohan, nipasalig ang Police Regional Office (PRO) 7 sa publiko nga wala silay holiday break ug gihingusgan ang kampanya batok kriminalidad.
Ang gipahugtan nga operasyon sa PRO 7 nisangpot sa pagkasakmit sa kapin P3 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ug pagkasikop sa 318 ka mga malapason sulod lang sa usa ka semana.
Base sa accomplishment report sa PRO 7 gikan sa Nobiyembre 30 hangtod Disyembre 6, 2025, ania ang mga nag-unang resulta sa ilang operasyon batok sa lainlaing kaso.
Sa ilang anti-illegal drug operations, ang kapulisan nakasikop og 153 ka mga drug personality ug pagkasakmit sa 446.48 gramos nga shabu nga dunay standard drug price nga P3,172,064 ug 3.60 gramos nga marijuana.
Sa paggukod sa mga pinangita sa balaod, nakasikop og 102 ka wanted persons ang kapulisan lakip na ang 19 ka most wanted persons diin duha niini gi-categorized nga regional level, 11 ang provincial level, 4 ang municipal level, ug duha ang station level.
Samtang 48 ka tawo ang nadakpan nga nalambigit sa illegal gambling nga naatlan nga nagduwa og card games, namusta sa numbers game, ug uban pa nga matang sa ilegal nga sugal ug pagkasakmit sa kuwarta nga moabot sa P8,641.
Sa kampanya batok loose firearms ang kapulisan nakaimbargo og 33 ka armas, usa ka granada, ug 38 ka bala sa lainlaing kalibre sa armas ug pagkasikop sa 15 ka malapason.
Giawhag sa heneral ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon sa ilang palibot ug mo-report kon dunay mga kadudahan sa ilang tagsa-tagsa ka dapit ug suportahan ang mga tinugyanan sa balaod aron nga magpabilin nga luwas ug malinawon ang pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa Bag-ong Tuig. / AYB