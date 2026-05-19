318K ang nakaparehistro nga mga botante sa Cebu, Bohol

Nalabwan sa Commission on Elections (Comelec) 7 ang target niini sa voter registration alang sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), human nakatala og kapin 318,000 ka mga aplikante sa tibuok Sugbo ug Bohol.
Atol sa media forum niadtong Lunes, Mayo 19, 2026, gipahayag ni Assistant Director Veronico Petalcorin nga ang katapusang adlaw sa pagparehistro niadtong Lunes, Mayo 18, 2026.
Giasoy usab ni Petalcorin nga bisan duna silay nabalibaran nga pipila ka mga tawo nga nihangyo og konsiderasyon human sa cutoff, wala na gitugotan sa Comelec ang mga ulahing hangyo.
“Kon motugot ta bisan usa lang ka ulahing hangyo, kinahanglan natong dawaton ang tanan. Mao nga dili na nato na itugot,” matod niya.
Nakatala ang Comelec og kinatibuk-ang 318,390 ka mga aplikante sa tibuok panahon sa rehistrasyon alang sa BSKE sa Nobiyembre 2.
Gipahibawo usab sa Comelec ang opisyal nga timeline alang sa BSKE 2026.
Pag-file sa Certificate of Candidacy (COC): Septiyembre 28 hangtod Oktubre 5
Pagdili sa sayo nga pagpangampanya: Septiyembre 28 hangtod Oktubre 21
Panahon sa Pangampanya: Oktubre 22 hangtod Oktubre 31
Election Period: Oktubre 3 hangtod Nobyembre 9
Liquor Ban: Nobyembre 1
Adlaw sa Eleksyon: Nobyembre 2
Kataposang adlaw sa pag-file sa SOCE: Disyembre 2. / CAV