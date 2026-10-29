32-anyos nga babaye gipatay sa kapuyo gumikan sa selos

Natusaktusak sa mga dinunggaban ang lawas sa 32-anyos nga babaye human gidunggab sa iyang kapuyo gumikan sa nagselos, ug gideklarar nga patay sa dihang gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC).
Ang insidente nahitabo niadtong buntag sa Miyerkules, Oktubre 28, 2026, sulod sa panimalay sa biktima nga si Carin Ondangan, taga Sityo Asuphua, Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga si Jestoni Echivarria, 36, nga kapuyo sa biktima nga si Ondangan, nakiglalis niini human niya kining gisukmatan bahin sa giingo’ng aduna kini laing gikaesmiringhoy.
Base sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, nisangpot sa mainitong panaglalis ang padayon nga binanghagay sa magkapuyo.
Tungod niini, nikuha og kutsilyo ang suspek ug gidunggab ang biktima sa nagkadaiyang bahin sa lawas niini.
Dali nga nisibat si Echivarria apan nadakpan sa gihimo’ng hot pursuit, samtang si Ondangan gisuwayan og dala sa ospital apan wa makasugakod sa iyang mga samad nga nahiaguman.
Narekober sa kapulisan ang 11 ka pulgada nga gitas-on sa kutsilyo nga maoy gigamit sa krimen. / PRL