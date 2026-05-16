327 ka mga aplikante nadawat sa trabaho atol sa job fair sa Mahi

Niabot ngadto sa 1,550 ka mga nangita og trabaho ang narehistro sa gipahigayon nga ika-10 nga job fair sa Lapu-Lapu City Public Employment Service Office (Peso) niadtong Huwebes, Mayo 14, 2026.
Sa usa ka mensahe nga gipadala ngadto sa SunStar Cebu, gipahayag ni Peso head Kim Francisco nga gikan sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga aplikante sa “Job Fair sa Mahi Center,” 898 niini mga babaye ug 652 ang mga lalaki.
Ang maong kalihukan niresulta usab sa pagkahire-on-the-spot (HOTS) sa 327 ka mga aplikante, nga gilangkuban sa 204 ka lalaki ug 123 ka babaye.
“Usa kini ka resulta nga wala pa mahitabo sukad... wala mi gadahom nga ingon ato kadaghan ang modagsa nga job seekers kay ang amo rang kalkulo anaa lang sa mga 600 ngadto sa 800 ang mosalmot,” sumala ni Francisco.
Dugang niya, pipila ka mga rason sa dako nga turnout, lakip na ang nagkadaghang mga migraduwar sa senior high school ug kolehiyo nga nagsugod na sa pagsulod sa labor force ug nakigkompetensya alang sa mga bakanteng trabaho.
Iyang namatikdan nga kadaghanan sa mga bakanteng trabaho nga gipangita kay para sa mga production worker, ilabi na gikan sa mga kompanya sulod sa Mactan Export Processing Zone (Mepz). / DPC