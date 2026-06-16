32K ka drayber gihatagan na sa tag-P5K nga ayuda 

Nagsugod ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 sa pagpanghatag og P5,000 nga Cash Relief Assistance ngadto sa 32,149 ka transport ug delivery drivers sa Sugbo niadtong Lunes, Hunyo 15, 2026.
Matod sa mga opisyal sa DSWD-7, ang mga benepisyaryo naglangkob sa 18,959 ka motorcycle taxi drivers, 8,852 ka delivery drivers, ug 4,338 ka Transport Network Vehicle Service (TNVS) drivers.
Samtang sa Bohol, adunay 176 ka delivery service drivers ug 189 ka TNVS drivers nga kwalipikado sa maong ayuda.
Gipahigayon sa ahensya ang pagpanghatag sa ayuda hangtod Huwebes, Hunyo 18, gikan alas 6:00 sa buntag hangtod alas 4:00 sa hapon sa SM Seaside City Cebu Sky Hall.
Gihatag sa ahensya ang maong pinansyal nga tabang isip kabahin sa ilang kontribusyon sa Unified Package of Livelihoods, Industry, Food, and Transport (UPLIFT) Framework.
Suma sa DSWD, ang UPLIFT Framework maoy estratehiya sa National Government ubos sa Executive Order No. 110 nga nagtumong sa pagpanalipod sa ekonomiya ug sa mga huyang nga sektor gikan sa epekto sa internasyonal nga mga panagbangi sa Middle East.
Sa nagpadayon nga pagpanghatag niadtong Martes, Hunyo 16, nahatagan og ayuda ang kinatibuk-ang 8,320 ka Move It ug Grab riders ubos sa Grab Philippines nga kwalipikado sa usa ka higayon nga pinansyal nga tabang.
Samtang, adunay pipila ka delivery riders nga nangutana nganong wala sila maapil sa listahan sa mga benepisyaryo ug nangayo og katin-awan kung nganong pinili lamang nga mga riders ang nalakip sa programa sa ayuda.
Gipadayag usab sa pipila ka riders ang ilang kabalaka nga ang mga ngalan lamang nga girekomendar sa pipila ka mga grupo maoy nasumiter ngadto sa DSWD, hinungdan nga adunay uban nga wala maapil sa listahan.
Agig tubag, niingon ang DSWD nga ang mga reklamo o pangutana kabahin sa wala pagkaapil sa listahan kinahanglan ipaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka transport network company, tungod kay sila maoy responsable sa pagsumiter sa listahan sa mga benepisyaryo. /