33 drug suspects sikop sa usa ka adlaw nga operasyon

Sulod lang sa 24 ka mga oras nga subsob nga anti-criminality and law enforcement operations sa tibuok Central Visayas, ang Police Regional Office 7 nakasakmit og kapin sa tunga sa kilo nga gituohang shabu nga mokantidad og P3.8 milyones.
Ning maong operasyon nga nagsugod niadtong Biyernes, Disyembre 19, 2025, ang PRO7 nakasakmit og 569.31 gramos nga gituohang shabu ug nakasikop sa 33 ka drug suspects lakip na niini ang duha ka high value target ug 32 ka bag-ong identified drug personalities.
Ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol ang adunay labing dako nga nasakmit nga shabu nga moabot sa 389.21 gramos, nga dunay standard drug price nga P2,646,268.
Nagsunod ang Cebu City Police Office, nga nakasakmit og 172.34 grams balor og P1,171,912.00 samtang ang CPPO nakakuha og P37,196 uban sa Lapu-Lapu City Police Office ug Mandaue.
Sa ilang kampanya batok sa loose firearms, ang mga operatiba nakasikop og duha ka mga suspek nga niresulta sa pagkasakmit sa lima ka mga armas.
Kini nga pagkasakmit sa maong mga armas gihulagway sa PRO-7 nga nakapugong sa posibling mahitabong krimen ning nagkaduol nga Pasko.
Samtang sa paghingusog sa pagpangita sa mga wanted person pinaagi sa manhunt operation, ang PRO-7 nakasikop og 10 ka akusado sa lainlaing mga kaso, duha niini gitumbok nga most wanted persons.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, nibutyag nga kining maong kalampusan nga naangkon sa iyang mga sakop tungod kini sa epektibo nga pagtutok ug dungan nga police operations.
“These results, achieved in just one day, reflect PRO7’s heightened operational readiness. As the holidays draw near, we will sustain intensified operations to protect our communities from illegal drugs, loose firearms, and criminal elements,” matod ni Maranan.
Nipasalig ang PRO-7 ngadto sa publiko nga magpadayon ang ilang hugot nga law enforcement operations aron ang dautang mga elemento sa palibot dili makahimo’g krimen.
Palambuon pa sa kapulisan ang ilang police visibility aron pagseguro nga malinawon, hapsay ug luwas ang pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa Bag-ong Tuig sa tibuok Central Visayas. / AYB