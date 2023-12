335 na ka OFW nakauli

Dul-an sa duha ka bulan sukad niulbo ang gubat sa Middle East, kapin sa 300 ka mga overseas Filipino workers (OFWs) gikan sa Israel ang malampusong gipapauli sa Department of Migrant Workers (DMW).

Ang datus nga gihatag sa DMW nagpakita nga aduna nay 335 ka mga OFW nga gipapauli gikan sa Israel.

Kini human ang ika-10 nga batch sa mga OFW luwas nga nakauli sa ilang pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 30, pinaagi sa PAL PR731 flight sa Philippine Airlines.

Sa kinatibuk-an, 36 ka OFWs ang naglangkob sa pi­nakaulahing batch, diin 32 niini ang caregiver ug upat ang hotel workers. Sa wala pa ang ilang pag-abot, siyam ka batch ang nakauli na.

Ang unang siyam ka batch adunay kinatibuk-ang 299 ka OFWs ug 14 ka bata.

Sa miaging pakighinabi, si DMW Officer-in-Charge Undersecretary Hans Leo Cacdac, siya niingon nga ang gobyerno sa Pilipinas magpabiling bukas sa mga hangyo alang sa pagpauli gikan sa mga OFW nga naka­base sa Israel.

“We are not putting a timeline to this since we don’t know yet when this end,” matod ni Cacdac sa miaging interbyo. (HDT sa SunStar Philippines)