34 ka baboy gikan sa Negros Island, narekober sa kapulisan sa Ronda

Nagpahigayon og imbestigasyon ang mga awtoridad bahin sa gigikanan ug tag-iya sa 34 ka buhi nga baboy nga nagkantidad og P170,000 human kini nakit-an nga gibiyaan sa Ronda, Cebu niadtong Oktubre 9, sumala sa Cebu Police Provincial Office niadtong Lunes, Oktubre 12, 2026.
Ang mga baboy gibiyaan sulod sa usa ka sakyanan human nangikyas ang wala mailhing mga lalaki sa pag-abot sa kapulisan sa Sityo Okra, Barangay Canduling.
Nilihok ang mga sakop sa Ronda Police Station human ni-report si Barangay Captain Pedro Osias Gaquing Jr. ug ang mga barangay tanod nga adunay usa ka pump boat nga gidudahang nagdala og mga buhi nga baboy gikan sa Isla sa Negros ang nidunggo sa maong dapit.
Ang maong sakyanan ug ang mga hayop gidala sa police station alang sa dokumentasyon ug saktong disposisyon.
Walay bisan kinsang nipakita aron mangangkon sa pagpanag-iya, hinungdan nga giisip ang mga baboy nga gipangbiyaan samtang nagpadayon ang dugang nga imbestigasyon.
Ang 34 ka buhi nga baboy gipasa na ngadto sa DA ug sa Lungsod sa Ronda. / CDF