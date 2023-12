34 ka barangays sa CV bag-ong drug-cleared

Sa dili pa matapos ang 2023, ang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC) 7, ni­deklarar og 34 ka bag-ong drug-cleared barangays sa Central Visayas.

Nakuha sa maong mga barangay ang drug-clreared status atol sa hybrid online ug face to face nga deliberation process sa ROCBDC niadtong Disyembre 15, 2023 sa buhatan sa Philippine Drug Enforcement (PDEA) 7 sa dakbayan sa Sugbo.

Sa 34 ka mga barangay nga drug-cleared, walo niini gikan sa Bohol, 13 sa Sugbo, 11 sa Negros Oriental ug duha sa Olango Island sa dakbayan sa Lapu-Lapu.

Atol sa deliberation process, ang tanang sakop sa ROCBDC misusi sa matag dokumento nga requirement nga mahimong drug-cleared ang usa ka barangay aron masiguro nga ang tanang gikataho ug validated nga drug personalities ang accounted ug gihatagan og interventions sa barangay.

Lakip na niini kon ang ma­tag Anti-Drug Abuse Councils sa matag barangay funtional ba o kaha organisado.

Sa pagkakaron sa 3,003 ka barangay sa tibuok Central Visayas, 1,668 na ang nadeklarar nga drug-cleared ba­­rangays ug 116 ang drug free diin miubos na ngadto sa 40.59 percent ang dunay problema sa illegal drugs.

Duna nay walo ka drug-cleared municipalities sa tibuok rehiyon 7 diin ang ka­taposan nga gideklarar mao ang San Remigio sa Sugbo niadtong Agusto 11, 2023.

Nitambong atol sa delibe­rasyon mao ang outgoing PDEA 7 regional director (RD) ug ROCBDC chairperson Director III Jigger Montallana, Outgoing Deputy RD Director II Benjamin Recitas III, Celerino Magto Jr. sa Department of the Interior and Local Government (DILG) 7, Dr. Jonathan Neil Erasmo sa Department of Health (DOH) 7, Police Major Rey Delos Santos sa Police Regional Office (PRO) 7 ug ang pipila ka representante gikan sa nagkadaiyang local government units.