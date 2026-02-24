3,400 ka mga polis sa CV ipakatap sa Edsa anniv.

Nakaalerto na ang kapulisan sa Central Visayas subay sa pagsaulog sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution sa Miyerkules, Pebrero 25, 2026.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office 7 (PRO 7), nagkanayon nga nakahan-ay na ang ilang mga plano sa seguridad subay sa kamanduan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr.
Gipangandaman sa kapulisan ang panagtapok sa nagkadaiyang sektor sa katilingban nga kabahin sa Trillion Peso March.
Kini salmotan sa mga representante gikan sa Simbahang Katoliko, cause-oriented groups, ug nagkalain-laing hugpong sa katilingban.
Tumong sa maong martsa ang pagpadayag sa ilang kasagmuyo batok sa padayon nga korapsyon o pagpangawkaw sa panudlanan sa gobiyerno.
Gipahibawo ni Maranan nga nag-andam sila og 3,400 ka police personnel nga ipakatap sa tibuok Central Visayas. Nasayran na usab sa kapulisan ang mga dapit diin magtapok ang mga grupo alang sa ilang mga programa.
Gawas sa pagbantay sa mga kadalanan, tutokan usab ang mga critical infrastructure aron maseguro ang kahusay ug kalinaw.
Nakig-alayon usab ang PRO 7 sa mga Local Government Units (LGUs), force multipliers ug ubang stakeholders.
“We fully respect the right of our people to peacefully assemble and express their views. At the same time, we strongly encourage those planning to participate in public assemblies to comply with existing laws and procedures,” matod ni Maranan.
Si Police Colonel George Ylanan, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), masaligon nga mahimong malinawon ang maong mga kalihukan.
Suma niya, wala sa kasaysayan sa Sugbo nga nagmugna og kasamok ang mga progresibong grupo, ilabi na nga kauban nila ang simbahan niining higayona.
Andam ang kapulisan nga mohatag og seguridad sa mga partisipante ug motabang sa mga traffic enforcer aron magpabiling hapsay ang dagan sa trapiko.
Pahinumdom lang ni Ylanan nga kinahanglan gihapon ang pagkuha og mga gikinahanglang permit gikan sa LGU.
Sa pagkakaron, walay namonitor nga direktang hulga sa seguridad ang kapulisan, apan gipabiling taas ang ilang alerto aron masiguro nga walay dautang insidente nga mahitabo. / AYB