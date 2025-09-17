346 ka tawo nasunogan sa Tejero

MOKABAT og P1.3 milyones ang gibana-bana nga danyos sa niulbong sunog sa kabalayan sa Mc Arthur Boulevard, Villagonzalo Uno, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo, alas 3:00 pasado sa kaadlawon sa Septiyembre 17, 2025.
Sa inisyal nga imbestigasyon nga naugdaw ang 15 ka mga balay samtang upat ang partially burned nga nakaapekto sa 346 ka mga indibidwal nga nasunogan.
Matod ni SFO3 Wendell Villanueva, tigpamaba sa Cebu City Fire Office, nga nadawat nila ang maong taho alas 3:23 sa kaadlawon nga giisa sa 3rd alarm.
Usa ka molupyo sa maong lugar nga unang nakarespondi nibutyag nga ang sunog nagsugod sa panimalay nga naggamit og kandila nga gituohang maoy hinungdan.
Taliwa sa mga pasangil, padayon gihapon ang imbestigasyon nga gihimo sa kabomberuhan aron masuta kon unsa gyud ang hinungdan sa sunog.
Nakontrolar ang maong sunog alas 4:40 sa kaadlawon ug hingpit kini napawong alas 5:00 na sa buntag. / JDG