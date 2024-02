35 ka balay, mga sakyanan nasunog

Moabot ngadto sa 35 ka mga balay nangaugdaw ug duha ang partially burned human sa sunog sa Dalan Dimasalang, Sitio Gochan, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo nga naatol sa kasaulogan sa Va­lentine’s Day sa Miyerkules sa udto, Pebrero 14, 2024.

Lakip sa nangasunog ang duha ka four-wheeled nga mga sakyanan ug mga motorsiklo nga gipang park sa kilid sa nahisgutang karsada.

Nadawat sa Cebu City Fire Office (CCFO) ang alarma sa sunog alas 12:39 sa udto.

Giisa kini nila sa unang alarma pagka alas 12:42 sa udto, apan tungod sa kakusog sa kayo nga nilamoy sa kabalayan nga ginama sa kahoy, gisaka nila sa 2nd alarm alas 12:49 sa udto.

Na-control nila ang kayo pagka ala 1:35 sa hapon nga nagpasabot nga dili na kini makakatap sa laing building.

Gibana-bana sa kabomberuhan nga moabot og P6,075,000 ang danyos sa sunog nga nakaapekto sa 70 ka mga pamilya.

Matod ni Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, imbestigador sa CCFO, nga kasagaran sa mga nangasunog mao ang mga pinuy-anan ug ila pang gisubay unsay hinungdan.

“Mostly residential ni nya ang uban tindahan, ang atong fire arson investigation team are on the fire scene aron pagsuta kon unsay hinungdan sa sunog,” matod ni Villanueva sa interbyo sa mga tigbalita.

Giingong nagsugod ang kayo sa ikatulong andana sa JYC Building nga gipanag-iya sa Cebu Eastern College (CEC).

Dali usab nga nikatap sa kabalayan nga naa sa palibot apan giklaro ni Villanueva nga nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon niini.

Giangkon ni Villanueva nga ang kasagaran nga problema nga ilang nasugatan mao ang kalisud sa pag penetrate sa interior nga bahin.

Halos tanang fire truck sa dakbayan sa Sugbo ug mga silingang siyudad ningresponde.

Si Harold Alcontin, pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagkanayon nga atol sa sunog, ila dayon nga gi secure ang mga tinun-an sa CEC nga niadtong tungura nagpada­yon ang klase.

Kasamtangan una nga ipahimutang ang apektadong mga residente sa usa ka bakante nga luna nga gipanag-iya sa CEC samtang magsabot asa nga gym sila ipahimutang.

“Amo sa sila ibutang sa kanang gym sa CEC samtang amo pa ni meetingan kay mangita pa mig gym nga maoy holding area nila,” matod ni Alcontin sa mga tigbalita.

Wala nakadawat og report ang kabomberuhan ug CCDRRMO nga dunay nakalas o naangol sa sunog.